"콘서트와 호캉스를 한 번에"…여기어때, ‘콘캉스’ 패키지 마련

여기어때는 강남구와 함께 ‘영동대로 K-POP 콘서트’ 기획전을 진행한다고 4일 밝혔다.

영동대로 K-POP 콘서트는 ‘2025 강남 페스티벌’의 대표 행사 중 하나다. 여기어때는 K-POP 콘서트와 ‘호캉스’를 함께 즐길 수 있는 ‘콘캉스’ 패키지 상품을 마련했다. 콘캉스 패키지에는 콘서트장 인근 호텔 1박 숙박권과 콘서트 티켓 2매, 올리브영 할인 쿠폰 등이 포함됐다.

올해 영동대로 K-POP 콘서트에는 아티스트들이 대거 참여한다. 비투비·SF9·피프티피프티·엔싸인·베이비돈크라이 등의 라인업을 구성했다. 오는 27일 오후 7시 코엑스 동측 광장에서 개최된다.

관련기사

(사진=여기어때)

콘캉스 패키지는 여기어때가 추천하는 강남 지역 호텔을 예약한 후 이벤트 페이지에서 콘서트 티켓 발급 번호표를 발급받으면 응모된다. 콘서트 티켓은 100명 한정으로 1인 2매씩 선착순 제공한다. 콘서트 좌석은 무대와 가까운 A구역(전 좌석 스탠딩)으로 배정된다.

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “강남 한복판에서 대규모 K-POP 콘서트를 즐길 수 있는 이색적인 기회”라고 말했다.