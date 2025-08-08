'눈앞 0cm 공연' 엔하이픈 VR 콘서트, 메가박스 코엑스 단독 개봉

어메이즈는 글로벌 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 첫 번째 VR 콘서트 ‘엔하이픈 VR 콘서트 : 이머전’(ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION)이 8일 메가박스 코엑스에서 개봉했다고 이날 밝혔다.

‘이머전’은 현실과 환상이 교차하는 가상 공간 속에서 관객이 직접 엔하이픈의 무대를 체험하는 인터랙티브 VR 콘서트이다. 거대한 사무실, 폐공장, 핑크문과 레드문이 공존하는 루프탑 등 변화무쌍한 무대 속, 관객은 불과 0cm 거리에서 멤버들과 마주하게 된다.

리더 ‘정원’은 위버스 라이브를 통해 “너무 가까워서 헤드셋을 벗었다”는 실감 나는 후기를 전하며, 새로운 몰입형 경험에 대한 기대감을 높였다.

어메이즈VR

이번 VR 콘서트에는 사전 공개된 ‘Bite Me’, 'XO (Only If You Say Yes)', ‘Highway 1009’를 포함해 AMAZE(어메이즈)가 제작한 VR 콘서트 중 역대 최다인 총 8곡이 수록되어, 셋리스트 구성 면에서도 이례적인 규모를 자랑한다.

또한 관객의 손하트 동작이 화면에 반영되는 혁신적인 인터랙션, 7명의 멤버 중 한 명을 선택해 감상할 수 있는 ‘최애 선택 분기 씬’ 등 참여형 요소도 다채롭게 마련돼, 보는 공연을 넘어 ‘직접 체험하는 공연’으로 확장되는 차별화된 재미를 제공한다.

공식 개봉에 앞서 어메이즈 측은 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 글로벌 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다. VR 기기를 착용한 관객의 시점을 그대로 구현한 ‘POV 티저 영상’은 엔하이픈과 마주하는 듯한 생생한 순간을 선사했다.

관련기사

또한 멤버들이 “제가 너무 가까이 가도 깜짝 놀라지 마세요”, “생각보다 더 가까울 수 있어요” 등의 멘트로 기대감을 전한 ‘숏폼 비디오’도 공개됐다.

‘엔하이픈 VR 콘서트 : 이머전’은 한국을 비롯해 미국, 일본, 중국, 북중미, 유럽의 약 40개 도시에서 순차적으로 공개된다.