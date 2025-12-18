한미마이크로닉스, 내년 1월 말까지 사은행사 실시

3만원 이상 PC 케이스·전원공급장치 구매 후 인증시 커피쿠폰 등 증정

한미마이크로닉스가 내년 1월 말까지 주요 제품 구매자 대상 사은 행사를 실시한다.

대상 제품은 PC 케이스, 전원공급장치 등 한미마이크로닉스가 직접 제조·유통하는 제품 중 권장 소비자가 3만원 이상 제품이다.

제품 구매 후 영수증과 거래내역서 등 인증시 모바일 커피쿠폰을 증정한다. 추가로 포토 상품평을 작성하면 커피쿠폰을 추가로 제공한다.

또 구매 내역 인증자 중 매주 총 10명씩 총 70명을 추첨해 치킨 쿠폰을 별도 발송한다.

PC 케이스와 전원공급장치를 동시 구매하면 키보드 아래 배치할 수 있는 손목받침대나 마우스 장패드 중 하나를 선택해 증정한다.

올 연말까지 진행되는 '클래식Ⅱ 풀체인지 80플러스 스탠더드 ATX 3.1' 3종 대상 네이버페이 포인트 증정 행사에도 동시 참여할 수 있다.

박정수 한미마이크로닉스 사장은 "올해 커넥트웨이브 다나와 히트브랜드, 씨넷코리아 에디터스 초이스 등 선정은 소비자와 시장의 신뢰가 오랜 시간 누적된 결과"라고 밝혔다.

이어 "2026년에도 제품 품질과 서비스 경쟁력을 지속 강화하면서 소비자 성원에 보답할 수 있는 다양한 행사를 마련할 것"이라고 덧붙였다.

