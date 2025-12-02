한미마이크로닉스, 1050W급 고출력 전원공급장치 출시

한미마이크로닉스가 2일 차세대 전력 규격을 적용한 데스크톱 PC용 전원공급장치 '쿨맥스 P-1050W 80플러스 플래티넘 ATX 3.1'을 출시했다.
이 제품은 정격출력 1050W로 고성능 워크스테이션과 게이밍 PC 등을 겨냥했다. ATX 3.1 규격과 PCI 익스프레스 5.1 규격을 모두 충족하며 80플러스 230V EU 플래티넘 인증을 획득해 최대 효율 90%로 작동한다.
그래픽카드 연결용 12V-2x6 커넥터로 엔비디아·AMD 최신 그래픽카드와 고성능 그래픽카드에 대응했다. 그래픽카드와 프로세서가 주로 이용하는 +12V 싱글레일 100% 출력, DC-투-DC 회로 설계로 안정적으로 전력을 공급한다.
그래픽카드 연결용 케이블에는 105도 내열 등급, 16AWG 케이블을 적용해 기존 80도 사양 대비 내구성과 내열성을 크게 높이고 안정적인 출력을 유지한다.
내부에는 유체베어링(FDB)을 적용한 글로브사 120mm 냉각팬을 적용해 장시간 운용 시 소음과 마찰을 줄였다. 저부하 상황에서는 냉각팬을 완전히 멈추는 제로팬 모드가 작동한다.
NLO, SIP, OVP, UVP, OPP, OCP, SCP 등 7가지 보호 회로가 내장돼 있으며, 다양한 전력 이상 상황에서도 시스템을 안전하게 보호하도록 설계됐다. 무상보증기간은 구입 후 10년간이다.