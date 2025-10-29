한미마이크로닉스, '쿨맥스 포커스Ⅱ ETA ATX 3.1' 출시

한미마이크로닉스가 29일 데스크톱 PC용 전원공급장치 '쿨맥스 포커스Ⅱ ETA ATX 3.1'을 국내 출시했다.

쿨맥스 포커스Ⅱ ETA ATX 3.1은 ATX 3.1 규격과 PCI 익스프레스 5.1 규격을 모두 충족하며 출력은 700W, 800W, 900W 등 3종이다. 800/900W 제품은 사이베네틱스 ETA 실버 전력 효율 인증과 람다(LAMBDA) 소음 인증을 동시 획득했다.

쿨맥스 포커스Ⅱ ETA ATX 3.1 900W 제품. (사진=한미마이크로닉스)

그래픽카드 연결용 12V-2x6 커넥터로 엔비디아·AMD 최신 그래픽카드와 고성능 그래픽카드에 대응했다. 그래픽카드와 프로세서가 주로 이용하는 +12V 싱글레일 100% 출력, DC-투-DC 회로 설계로 안정적으로 전력을 공급한다.

내부 냉각은 120mm 유체베어링 냉각팬으로 수행하며 케이블은 최대 105도 내열 소재로 안전성을 높였다.

가격은 700W 제품이 7만 400원, 800W 제품이 8만 400원, 900W 제품이 9만 400원(한미마이크로닉스 브랜드몰 기준가)이며 구매자 대상으로 다음 달 말까지 구매 금액 중 일부를 돌려주는 행사를 진행한다.