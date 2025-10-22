한미마이크로닉스, '위즈맥스 모노크롬' PC 케이스 출시

한미마이크로닉스가 22일 단색 위주 절제된 디자인에 냉각 효율을 강화한 데스크톱 PC용 케이스 '위즈맥스 모노크롬'을 출시했다.

위즈맥스 모노크롬은 '좋은 디자인은 가능한 최소한으로 디자인된다'는 철학을 담아 불필요한 요소를 덜어낸 투톤 컬러와 정제된 면 분할 디자인을 적용했다.

또 공기 흐름의 패턴을 다르게 표현한 마이크로 에어홀을 표면에 배치했다.

데스크톱 PC용 위즈맥스 모노크롬 케이스. (사진=한미마이크로닉스)

전면 140mm 유체베어링 냉각팬 2개, 후면 120mm 유체베어링 aRGB 냉각팬 1개를 기본 장착했고 최대 8개 냉각팬을 전면과 상단, 측면 등에 추가할 수 있다.

전면과 상단에는 360mm 수랭쿨러를, 내부에는 최대 160mm 공랭쿨러를 지원한다. 메인보드는 마이크로ATX와 ITX 규격을 지원하며, 그래픽카드는 최대 400mm, 파워서플라이는 스토리지 구성에 따라 최대 400mm까지 장착 가능하다.

사이드 패널은 강화유리를 적용했고 공구 없이 버튼을 한 번 눌러 쉽게 탈부착할 수 있다. 전면 메쉬 패널과 전·하단 먼지 필터, 상단 마그네틱 필터를 통해 먼지 유입을 최소화했다.

공급가는 5만원으로 책정됐다. 오는 11월 23일까지 제품 구매 후 포토 상품평 작성시 위즈맥스 W202TW 무선 블루투스 마우스를 추가 증정한다.