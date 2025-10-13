한미마이크로닉스, 보급형 전원공급장치 '쿨맥스 엘리트Ⅱ' 출시

에너지 효율 85% 이상 달성, 내부 냉각 성능 강화... 500/600W 제품 선출시

한미마이크로닉스가 13일 데스크톱 PC용 전원공급장치 '쿨맥스 엘리트Ⅱ' 2종을 국내 출시했다.

쿨맥스 엘리트Ⅱ는 2019년 출시한 '쿨맥스 엘리트' 후속 제품으로 에너지 효율과 내부 장착 냉각팬 등을 강화했다.

전력 효율 85%로 손실을 최소화하는 한편 냉각팬을 120mm 유압식 베어링으로 교체했다.

데스크톱 PC용 쿨맥스 엘리트Ⅱ 전원공급장치. (사진=한미마이크로닉스)

전 세대 제품과 동일하게 일반 85℃ 캐패시터 대비 4배 이상 수명을 지닌 105℃ 캐패시터를 적용하고 100% 부하시 전압 변동을 최소화하는 2세대 GPU-VR 기술을 적용했다.

수요가 많은 정격 출력 500/600W급 제품이 먼저 출시되며 주요 온/오프라인 유통처와 판매처를 통해 공급된다.

가격은 500W 제품이 3만 9천400원, 600W 제품이 4만 5천400원(한미마이크로닉스 공식 스토어 기준).

