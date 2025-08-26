한미마이크로닉스, EZDIY-FAB ATX 24핀 90도 어댑터 출시

메인보드 연결 전원 커넥터 배치 개선... ARGB 조명효과 내장

홈&모바일입력 :2025/08/26 10:46

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한미마이크로닉스가 26일 PC 주변기기 브랜드 'EZDIY-FAB' 실드 ATX 24핀 ARGB 90도 어댑터를 국내 출시했다.

이 제품은 데스크톱 PC용 메인보드에 전원을 공급하는 24핀 어댑터의 연결 방향을 수직으로 전환해 케이블 꺾임 없이 안정적인 전력 공급을 지원한다.

개선된 연결 구조는 내부 공간 활용도를 높이고 공기 흐름을 원활하게 만들어 시스템 전반의 쿨링 환경을 최적화한다.

EZDIY-FAB 실드 ATX 24핀 90도 어댑터. (사진=한미마이크로닉스)

합금 구리 소재 커넥터를 적용해 발열을 최소화하며 안정적인 고전류 출력을 보장한다. 또한 차세대 ATX 3.1 규격을 충족해 최신 시스템에서도 안정성을 확보했다.

관련기사

인피니티 미러 디자인과 함께 주요 메인보드와 호환되는 aRGB 동조(싱크) 기능을 내장해 각종 조명 효과를 적용할 수 있다.

ATX 24핀 규격이 적용된 모든 데스크톱 PC용 전원공급장치/메인보드와 호환되며 색상은 블랙과 화이트 2종으로 공급된다. 정가는 2만 9천900원이며 오는 9월 8일까지 1만9천900원에 할인판매한다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한미마이크로닉스 EZDIY-FAB ATX

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

트럼프 "韓 무역합의 문제 제기 있었으나 기존 합의대로"

[르포] "로봇이 짓는 집, 하루 두 채씩 나온다"

기업회생 5개월 지나도…답보상태 빠진 홈플러스

李대통령 "한미동맹 범위 확장할 것"…CSAP 완화 신호탄 될까

ZDNet Power Center