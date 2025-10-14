한미마이크로닉스, '배틀그라운드 레이스 24' 후원

한미마이크로닉스가 14일부터 열리는 이스포츠 대회 '배틀그라운드 레이스 24' 공식 스폰서로 참여한다고 밝혔다.

배틀그라운드 레이스 24는 지난 해부터 시작된 대회로 총 96명의 인기 스트리머와 게이머가 3인칭 4인 스쿼드로 나뉘어 출전한다.

총 24개 팀이 치킨(1위), 킬, 순위 포인트를 합산해 승부를 가리는 이스포츠 경쟁 모드로 진행되며 총 상금은 7천500만원 규모다.

배틀그라운드 레이스 24 티저 이미지.

10월 14일 팀장 이벤트 매치를 시작으로 한 달간 경기가 진행되며, 나이스게임TV 채널을 통해 실시간 생중계될 예정이다.

한미마이크로닉스는 대회 기간 중 특별 이벤트 '공개 수배전 - 현상범을 잡아라'에 각종 경품을 제공한다.

매일 첫 경기에서 '현상범'으로 지명된 특정 선수를 킬한 팀에는 한미마이크로닉스 게이밍 키보드, 살균 모니터 받침대, G-COIN 등 경품을 제공한다. 반대로 현상범이 일정 시간 생존할 경우 현상범 소속팀에 경품을 제공한다.

현상범으로 지목된 참가자를 저격하면 소속팀에 각종 주변기기를 제공한다. (사진=한미마이크로닉스)

한미마이크로닉스는 대회 후원과 함께 컴퓨존과 협력한 고성능 한정판 게임용 PC '배틀그라운드 레이스 24 조립PC'도 지난 2일 출시했다.

인텔 코어 울트라5 224F 프로세서와 엔비디아 지포스 RTX 5070 그래픽카드, AMD 라이젠5 7600 프로세서와 지포스 RTX 5060 그래픽카드, 라이젠9 9800X3D 프로세서와 RTX 5070 Ti 등 고성능 프로세서와 그래픽카드를 조합했다.

이들 PC 구입시 UV-M100 살균 모니터 받침대를 추가 제공한다.

'공개 수배전 - 현상범을 잡아라' 관련 상세 내용은 한미마이크로닉스 공식 홈페이지와 배틀그라운드 공식 채널에서 확인할 수 있다.