한미마이크로닉스, '이터널 리턴' IP 활용 MOU 체결

한미마이크로닉스는 28일 넵튠 자회사 님블뉴런과 온라인 생존 배틀 아레나 게임 '이터널 리턴' IP 활용을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이터널 리턴은 배틀로얄 장르의 특징과 MOBA 장르의 특징을 결합한 게임이다. 2020년 게임 플랫폼 '스팀'을 시작으로 현재 국내와 중국, 대만 등 해외 시장에서 운영중이며 이스포츠 대회 '이터널 리턴 마스터즈'는 이달 중순 8번째 시즌을 마쳤다.

한미마이크로닉스와 님블뉴런이 이터널 리턴 IP 활용 MOU를 맺었다. (사진=한미마이크로닉스)

양사는 이터널 리턴 IP를 기반으로 한 공동 마케팅, 이스포츠 지원, 콜라보레이션 제품 개발 등을 추진해 브랜드 가치를 높이는 한편 게이머들에게 보다 몰입감 있고 새로운 경험을 제공할 예정이다.

님블뉴런은 이터널 리턴의 세계관과 비주얼을 바탕으로 한미마이크로닉스와 함께 다양한 공동 마케팅을 전개한다. 한미마이크로닉스는 게이밍 기어, PC 케이스, 파워서플라이 등 콜라보레이션 제품을 출시 예정이다.

또한 양사는 이터널 리턴 이스포츠 및 커뮤니티 활성화를 위한 후원 활동과 프로모션도 함께 추진한다. 향후 구체적인 제품 및 캠페인 일정은 별도 발표를 통해 공개될 예정이다.

임성민 님블뉴런 본부장은 "이번 협약은 양사가 윈윈할 수 있는 협력이며 게임과 하드웨어의 결합을 통해 유저들이 더 깊이 몰입하고 즐길 수 있는 새로운 경험을 만들어가겠다"고 밝혔다.

박정수 한미마이크로닉스 사장은 "님블뉴런과 협업을 통해 게임 팬층과 하드웨어 유저층이 자연스럽게 연결되고 있다"며 "이터널 리턴 IP를 기반으로 새로운 경험과 문화를 만들어가겠다"고 밝혔다.