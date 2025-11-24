한미마이크로닉스, 레트로 케이스 '실버스톤 FLP02' 출시

한미마이크로닉스가 24일 1990년대 데스크톱 PC 감성을 재해석한 타워형 데스크톱 PC 케이스 '실버스톤 FLP02'를 국내 출시했다.

실버스톤 FLP02는 베이지 톤과 플로피 디스크 드라이브 형태 베이 커버를 유지하며 확장성과 냉각 기능을 강화했다.

전면 5.25인치 베이 3개는 핫스왑 어댑터를 이용해 스토리지 확장에 활용할 수 있고 '터보'(Turbo) 버튼을 누르면 내부 냉각팬 회전 속도를 최대 속도로 높여 냉각 효율을 높인다.

실버스톤 FLP02 PC 케이스. (사진=한미마이크로닉스)

전원 버튼과 리셋 버튼은 열쇠 잠금 기능을 적용해 오조작으로 인한 시스템 종료나 재부팅을 막는다.

내부에는 서버용 SSI-CEB, 일반 PC용 ATX/마이크로ATX/미니ITX 등 네 가지 규격 메인보드를 장착할 수 있다. 저장장치는 외부 5.25인치 3개, 내부 3.5인치 2개, 2.5인치 2개를 기본 제공한다.