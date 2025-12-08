한미마이크로닉스, 전원공급장치 3종 페이백 행사 진행

한미마이크로닉스가 데스크톱 PC용 전원공급장치 '클래식Ⅱ 풀체인지 80플러스 스탠더드 ATX 3.1' 3종 대상 페이백 행사를 진행한다.

클래식Ⅱ 풀체인지 ATX 3.1은 2013년 '클래식Ⅱ', 2021년 '클래식Ⅱ 풀체인지'에 이은 3세대 제품으로 지난 해 5월 국내 출시됐다. 전력 효율은 최대 85%이며 정격 용량은 550/650/750W로 엔트리급 게이밍 PC까지 지원한다.

데스크톱 PC용 클래식Ⅱ 풀체인지 80플러스 스탠더드 ATX 3.1 전원공급장치. (사진=한미마이크로닉스)

PC 핵심 부품인 프로세서와 그래픽카드에 공급되는 +12V 전압 출렁임을 최소화하는 2세대 GPU-VR 기술을 적용했다. 내부에는 120mm 유체베어링 냉각팬을 장착해 정숙성을 확보했다.

8일부터 연말까지 해당 제품 구매 후 인증 절차를 거치면 네이버페이 3천원 교환권을 제공한다. 참가자 대상 20명을 추가로 추첨해 모바일 커피쿠폰을 지급한다.

무상보증기간은 구입 후 7년간 적용된다. 제품과 행사 관련 상세정보는 한미마이크로닉스 웹사이트에서 확인할 수 있다.