CJ제일제당 비비고, 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 로 글로벌 소비자 공략

CJ제일제당의 비비고가 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’를 통해 글로벌 K-푸드 소비자와 만난다.

CJ제일제당은 ‘흑백요리사2’에 참가하는 셰프들을 위해 전용 ‘비비고 팬트리’를 운영했다고 18일 밝혔다. 팬트리는 지 16일 공개된 에피소드에 등장했으며, 대형 비비고 로고가 적용된 공간에 요리에 필요한 다양한 식재료가 비치됐다.

CJ제일제당은 고추장, 된장, 쌈장 등 장류와 각종 조미료, 설탕·소금·올리브유 등 기본 재료를 비롯해 햇반, 만두, 김치, 김, 두부, 햄 등 대표 제품을 제공했다. 이를 통해 참가 셰프들이 경연에 집중할 수 있도록 전방위적인 지원에 나섰다는 설명이다.

넷플릭스 흑백요리사2에 등장한 비비고 팬트리. (사진=CJ제일제당)

‘흑백요리사’는 무명 셰프와 스타 셰프가 맞붙는 서바이벌 요리 프로그램으로, 시즌 1은 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 글로벌 톱10 1위를 기록하며 전 세계적인 주목을 받았다.

관련기사

CJ제일제당은 이번 ‘흑백요리사2’ 참여를 계기로 관련 협업 제품도 순차적으로 선보일 계획이다.

CJ제일제당 관계자는 “비비고를 중심으로 한 제품 포트폴리오와 한식 셰프 육성 경험을 바탕으로 프로그램을 지원했다”며 “앞으로도 글로벌 콘텐츠와의 협업을 통해 K-푸드의 매력을 알리겠다”고 말했다.