로보락, 스타필드 고양 아이스링크 팝업 열어

글로벌 스마트홈 가전기업 로보락은 오는 20일 스타필드 고양에 대규모 아이스링크 팝업 '메리 클린마스'를 연다고 18일 밝혔다.

행사는 내달 2일까지 2주간 스타필드 고양 동측 광장에서 열린다.

행사장은 대형 야외 아이스링크장을 비롯해 휴식을 즐길 수 있는 '위시 라운지', 크리스마스 포토존 등으로 구성됐다.

로보락, 스타필드 고양에 아이스링크 팝업 '메리클린마스' 열어 (사진=로보락)

아이스링크장은 스케이트를 무료로 대여해 이용할 수 있다.

위시 라운지는 로보락의 주요 로봇청소기 'S9 맥스V' 시리즈와 무선청소기 'H60 허브 울트라', 'F25 울트라' 등 최신 제품과 기술력을 체험할 수 있다.

운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 7시까지다. 현장 접수 또는 네이버 플레이스 사전 예약을 통해 이용할 수 있다.

아이스링크장은 하루 8회차로 운영된다. 회차당 최대 45분간 이용할 수 있다. 이후 15분간 빙질 정비 및 로보락 청소기를 활용한 클리닝 타임이 진행된다.

로보락 관계자는 "가족과 이웃이 함께 스케이트를 타며 따뜻한 추억을 만들고, 로보락이 제안하는 스마트홈 기술력과 일상의 여유를 경험하시길 바란다"고 말했다.