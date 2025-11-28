로보락, 공공브랜드대상 'AI 활용' 대상

글로벌 스마트홈 브랜드 로보락은 브랜드 캠페인 '아이 헤이트 로보락 2'가 '제3회 한국공공브랜드대상'에서 AI 기술 활용 부문 대기업 계열사 대상을 수상했다고 28일 밝혔다.

한국공공브랜드대상은 기업이 공공의 가치와 사회적 책임을 얼마나 효과적으로 반영하고 있는지를 평가하는 인증 제도다. 산업통상자원부 산하 한국공공브랜드진흥원이 주관한다.

로보락 브랜드 캠페인 '아이 헤이트 로보락 2' (사진=로보락)

캠페인은 로보락코리아와 팅크웨어모바일이 공동 제작했다. 로보락의 최신 기술을 소비자의 언어와 시선에 맞춰 담아냈다. AI 기술을 활용해 구현한 '먼지 가족' 캐릭터를 통해 로봇청소기 '사로스 Z70'에 적용된 AI 주행 기술과 자동화 청소 성능을 풀어냈다.

캠페인은 지난 5월 사로스 Z70 론칭 직후 SNS와 온라인 커뮤니티에서 '공감 가는 기술 광고'라는 평가를 받으며 제품 기술력을 효과적으로 알렸다. 심사진은 "기술적 메시지를 감각적인 스토리텔링으로 자연스럽게 녹여낸 작품"이라고 평가했다.

로보락 사로스 Z70은 세계 최초로 5축 로봇팔 '옴니그립'을 탑재해 양말, 휴지, 슬리퍼 등 최대 300g의 생활 소품을 인식하고 집어 올려 정리할 수 있는 첨단 기능을 갖춘 로봇청소기다.

로보락코리아 관계자는 "기술 기반 커뮤니케이션을 위한 노력이 인정받았다"라며 "앞으로도 사로스 Z70을 비롯한 로보락의 핵심 제품을 중심으로 소비자가 체감할 수 있는 차별화된 브랜드 경험을 선보이겠다"고 말했다.