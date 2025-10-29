로보락, 한국품질만족지수 4년 연속 1위

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)'에서 올인원 로봇청소기 부문 4년 연속 1위를 수상했다고 29일 밝혔다.

한국품질만족지수(KS-QEI)는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동 개발한 품질만족도 종합 지표다. 소비자와 전문가들이 품질 우수성 및 만족도를 평가한다.

천영민 로보락 한국 마케팅 매니저(왼쪽)와 문동민 한국표준협회장(오른쪽)이 2025 한국품질만족지수(KS-QEI) 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. (사진=로보락)

로보락은 2022년 '올인원 로봇청소기' 부문이 신설된 이후 매년 1위를 수상하며 우수한 기술력과 소비자 만족도를 입증하고 있다.

로보락은 올해 상반기 플래그십 모델 'S9 맥스V 울트라'와 'S9 맥스V 슬림'을 출시했으며, 세계 최초로 5축 로봇팔을 탑재한 차세대 로봇청소기 '사로스 Z70'을 공개해 큰 주목을 받았다.

또한 합리적인 가격대를 갖춘 스마트 프리미엄 라인 'Q시리즈', 진공 물걸레 청소기 'F25 울트라', 무선 진공청소기 'H60 시리즈' 등 소비자들의 다양한 수요에 맞는 제품을 선보였다.

로보락 관계자는 "이번 수상으로 로보락의 혁신적인 기술력과 사용자 중심의 설계에 대한 고객들의 신뢰를 다시 한 번 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 더욱 편리한 청소경험과 스마트 홈 라이프를 제공할 것"이라고 말했다.