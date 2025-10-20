로보락, 얼리블랙위크 프로모션…청소가전 최대 64% 할인

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 오는 26일까지 네이버 공식 스토어에서 '얼리 블랙 위크' 단독 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 11월부터 시작되는 블랙 프라이데이 시즌을 앞두고 로보락의 프리미엄 청소가전을 합리적인 가격에 제공하기 위해 마련됐다.

로보락 얼리블랙위크 프로모션 (사진=로보락)

로보락은 자동세척 기능을 갖춘 프리미엄 로봇청소기부터 무선 진공 물걸레청소기까지 총 6종 시리즈를 선보인다. 일자별로 진행되는 원데이 특가 이벤트를 통해 최대 64% 할인가에 판매한다.

행사 기간에는 ▲F25 울트라 ▲큐레보 엣지C ▲큐레보 L ▲Q8 시리즈 ▲H60 시리즈 ▲큐레보 프로를 순차적으로 특가에 만나볼 수 있다.

로보락 관계자는 "로보락은 강력한 청소 성능과 편의성, 세련된 디자인을 갖춘 다양한 제품 라인업으로 소비자들의 스마트 홈 경험을 확장하는 데 주력하고 있다"고 말했다.