로보락, 추석 맞이 팝업스토어 열어

글로벌 스마트 홈 기업 로보락은 오는 27일부터 10월 5일까지 서울 영등포구 타임스퀘어 1층 아트리움에서 '로키토끼의 추석 대청소' 팝업스토어를 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 추석을 맞아 '추석 잔소리와 스트레스까지 깔끔하게 청소한다'는 콘셉트로 기획됐다. 방문객들은 오전 11시부터 오후 9시까지 로보락의 주요 제품을 직접 체험하고 맞춤형 상담을 받을 수 있다.

로보락, 추석 맞이 '로키토끼의 추석 대청소' 팝업스토어 오픈 (사진=로보락)

행사장은 프리미엄 로봇청소기 '사로스 Z70', 스팀 청소와 고온 세정을 지원하는 진공 물걸레 청소기 'F25 울트라', 올인원 자동 먼지비움 도크를 탑재한 무선청소기 'H60 허브 울트라' 등 로보락 대표 제품을 경험할 수 있는 체험존으로 구성됐다.

체험존은 제품의 핵심 기능과 명절에 겪기 쉬운 상황을 연결해 공감대와 흥미를 더한 것이 특징이다. '사로스 Z70 프리미엄 서비스존'에서는 명절 스트레스와 잔소리를 없애는 체험을 통해 프리미엄 청소 성능을 강조했다.

'F25 울트라 베이퍼플로우존'에서는 귀성길 정체 상황을 모티프로 강력한 물걸레 청소 기능을 소개하며, 'H60 허브 울트라 흡입력존'에서는 청소기로 잔소리를 흡입하는 독창적인 콘셉트로 제품 시연이 진행된다.

체험 프로그램을 마친 방문객은 전문 상담을 통해 구매 관련 정보를 제공받을 수 있으며, 이번 팝업스토어에서만 증정하는 한정판 굿즈도 받을 수 있다.

로보락 관계자는 "이번 팝업스토어는 소비자들이 로보락의 기술력을 경험하고 명절 청소 부담을 줄이는 솔루션을 체감할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 다양한 체험형 마케팅을 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.