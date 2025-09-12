로보락, 10분기 연속 글로벌 로봇청소기 1위

글로벌 스마트 홈 기업 로보락은 지난 2분기 전 세계 로봇청소기 시장에서 10분기 연속 글로벌 1위를 차지했다고 12일 밝혔다.

12일 글로벌 시장조사기관 IDC에 따르면 올해 2분기 글로벌 로봇청소기 출하량은 전년 동기 대비 20.5% 증가한 617만대로 집계됐다.

같은 기간 로보락은 134만 대를 출하해 점유율 21.8%로 1위에 올랐다. 상반기 기준 누적 출하량은 총 233만 대로, 전년 동기 대비 67.9% 성장했다.

로보락, 10분기 연속 글로벌 로봇청소기 시장 1위 기록 (사진=로보락)

로보락은 한국, 북유럽, 독일, 터키 등 시장에서 50% 이상 점유율을 확보했다. 북미에서는 출하량이 전년 동기 대비 65.3% 증가했으며, 700여 개 도시에 판매망을 구축하는 등 시장 확대에 박차를 가하고 있다.

로보락은 각 지역의 주거 및 생활환경을 고려한 맞춤형 제품 전략이 높은 성과로 이어졌다고 설명했다.

로보락 관계자는 "한국을 글로벌 핵심 거점으로 삼고 프리미엄 신제품 출시와 온·오프라인 판매 채널 확대를 통해 소비자들에게 차별화된 스마트 라이프 경험을 제공하겠다"고 말했다.

한편 IDC는 해당 보고서에서 글로벌 로봇청소기 시장 전반에 대해 프리미엄 제품 개발과 AI·로보틱스 기술 혁신이 시장 성장을 주도하고 있으며, 신흥 시장에서의 성장 잠재력도 상당하다고 분석했다.