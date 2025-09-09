로보락, 14일까지 한가위 행사

글로벌 스마트 홈 기업 로보락은 민족 대명절 한가위를 맞아 오는 14일까지 '한가위 빅세일 관심고객 이벤트'를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 G마켓·옥션이 진행하는 대규모 할인 프로모션 '한가위 빅세일'을 앞두고 소비자들에게 다양한 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

로보락, 14일까지 '한가위 빅세일 관심 고객 이벤트' 진행 (사진=로보락)

로보락 공식 이벤트 페이지에서 관심 고객으로 등록하면 추첨을 통해 로보락 신제품 무선청소기 H60 허브 울트라(1명)와 배달의민족 상품권 5천원권(100명)을 증정한다. 당첨자는 10월 중 개별 안내된다.

관심 고객 등록 후 15일 오전 0시부터 10시까지 열리는 G마켓·옥션 '한가위 빅세일 오픈런'에서 로보락 2025년 플래그십 모델 'S9 맥스V' 시리즈를 구매하면, 구매자 전원에게 배달의민족 상품권 1만원권을 추가 증정한다.

한편 로보락은 15일부터 30일까지 약 보름간 '한가위 빅세일'을 통해 플래그십 모델을 포함한 프리미엄 로봇청소기 전 라인을 선보인다.

로보락 관계자는 "관심 고객 대상으로 진행되는 이번 행사는 로보락 프리미엄 제품을 가장 먼저 경험할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.