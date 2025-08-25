로보락, 10월 '배움이 자라는 기부런' 동참

글로벌 스마트 홈 기업 로보락은 오는 10월 25일 서울 구로구 안양천 체육공원에서 열리는 '배움이 자라는 기부런, 런앤런'에 후원사로 참여한다고 25일 밝혔다.

행사는 사단법인 함께하는사랑밭이 주최하고 서울특별시가 후원하는 기부형 마라톤 캠페인이다. 교육 사각지대에 놓인 아동·청소년을 지원하기 위해 마련됐다. 로보락은 시민들이 나눔의 의미를 직접 체감할 수 있도록 돕기 위해 이번 후원에 동참했다.

이번 기부런은 참가자들이 흘리는 땀과 내딛는 발걸음이 아이들에게 소중한 배움의 기회로 이어진다는 의미를 담고 있다. 참가비 전액은 저소득층을 비롯한 취약계층 아동과 청소년의 교육 격차 해소를 위한 활동에 사용된다.

로보락, 아동·청소년 교육격차 해소 위한 '배움이 자라는 기부런' 동참 (사진=로보락)

마라톤은 5km, 10km 두 가지 코스로 진행된다. 현장 참가자 1천500명과 비대면 참가자 500명을 포함해 총 2천여 명이 함께할 예정이다. 현장 참가자는 행사 당일 안양천 신정교 하부 코스에서 함께 달리고, 비대면 참가자는 원하는 장소에서 자유롭게 달린 뒤 앱으로 기록을 남겨 인증하면 된다.

현장 및 비대면 참가자 전원에게는 기능성 티셔츠, 반다나, 에너지겔 등이 포함된 참가 키트와 함께 완주 인증서, 완주 메달, 기부 증서가 제공된다.

행사는 오전 8시 참가자 등록을 시작으로 스트레칭 교육, 기부런, 축하 공연, 시상식 및 럭키드로우 순으로 진행된다. 현장에서는 다양한 체험 프로그램과 버스킹 공연이 진행된다. 럭키드로우를 통해 로보락 청소기를 받을 수 있는 기회도 주어진다.

참가 신청은 8월 31일까지 가능하다. 자세한 행사 정보는 '2025 배움이 자라는 기부런, 런앤런' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

로보락코리아 관계자는 "아이들의 꿈과 가능성을 지원하는 이번 캠페인에 로보락이 함께할 수 있게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 소비자들에게 받은 사랑에 보답하기 위해 다양한 나눔 활동을 진행할 것"이라고 말했다.