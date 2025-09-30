'추석 잔소리'까지 청소 끝...스트레스 풀리는 로보락 팝업 현장

"다 너 잘 되라고 하는 말이야", "만나는 사람은 있니?"

명절만 되면 반복되는 잔소리 레퍼토리가 거대한 영수증으로 출력돼 부스 한쪽에 걸려 있었다. 가격표까지 붙은 이 이색 전시는 방문객들에게 웃음을 자아냈다.

로보락이 추석을 맞아 선보인 팝업스토어 '로키토끼의 추석 대청소' 현장이다. 단순히 제품을 소개하는 공간을 넘어, 명절 스트레스를 청소 콘셉트와 연결한 체험형 전시였다.

로보락 '로키토끼의 추석 대청소' 팝업스토어 현장 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

첫 번째 체험존은 로보락의 플래그십 로봇청소기 '사로스 Z70'이었다. 무엇보다 눈길을 끈 건 말로만 듣던 로봇 팔 '옴니그립'이다. 관람객은 직접 로봇 팔이 물건을 잡고 치우는 모습을 현장에서 볼 수 있었다. 단순 바닥 청소를 넘어 궁극의 가사일로 확장되는 가능성을 보여줬다.

Z70은 흡입력과 물걸레 청소 성능을 동시에 강화한 모델이다. 로보락 프리미엄 제품군 중 하나다. 특히 무상 사후서비스(AS) 5년 보장을 내세워 내구성과 신뢰성을 강조했다.

로보락 '로키토끼의 추석 대청소' 팝업스토어 현장. 로봇청소기 '사로스 Z70'이 양말을 집어 올리는 모습을 시연하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

두번째로 'F25 울트라' 체험존이 마련됐다. 작은 도로 모형 위에서 청소기를 직접 운전해보며 마치 귀성길 교통 체증을 해소하듯 바닥을 깔끔히 닦아내는 체험이 가능했다.

이 제품은 AI 기반 브러시리스 모터와 슬라이드테크 2.0 기술을 통해 양쪽 바퀴를 독립적으로 제어한다. 덕분에 가구가 많은 집안에서도 민첩하고 안정적인 주행이 가능하다.

청소기 헤드에는 블루라이트가 탑재돼 살균 효과를 높였고, 조스크래퍼 롤러는 머리카락 엉킴을 자동으로 풀어주는 기능을 갖췄다. "물걸레 청소의 귀찮음을 줄였다"는 점이 가장 큰 장점으로 꼽혔다.

로보락 '로키토끼의 추석 대청소' 팝업스토어 현장. F25 울트라가 귀경길 교통체증을 연출한 블록 사이를 헤쳐 나가고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

세번째 존에서는 무선청소기 'H60 허브 울트라'의 퍼포먼스를 직접 확인할 수 있었다. 이 제품은 최대 210W 흡입력을 갖춰 거대한 물통 속 물을 단숨에 끌어올리는 시연으로 관람객의 시선을 사로잡았다.

특히 현장에서는 앞서 본 '추석 잔소리 영수증'을 분쇄해 H60으로 흡입하는 이벤트가 진행됐다. "잔소리까지 청소기로 빨아들인다"는 콘셉트가 제품 성능과 절묘하게 맞아떨어졌다.

또한 올인원 자동 먼지비움 도크를 지원해 청소 후 관리 부담을 크게 줄인 점도 강조됐다.

로보락 '로키토끼의 추석 대청소' 팝업스토어 현장. 기자가 H60 허브 울트라로 추석 잔소리 영수증을 청소하는 모습. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

체험을 마친 후에는 퀴즈 이벤트에 참여할 수 있다. 정답을 맞추면 '명절 잔소리 부적'을 기념품으로 받을 수 있는데, 현장을 찾은 이들에게 가볍게 웃음을 주는 마무리 선물이다.

이번 팝업스토어는 단순 제품 전시를 넘어, 명절 스트레스라는 문화적 맥락을 활용해 제품의 기능 소개는 물론 공감과 재미를 더했다.

청소 성능을 강조하면서도 '잔소리 청소' 같은 위트 있는 요소를 녹여낸 점이 돋보였다. 로보락이 최근 주력하는 체험형 마케팅 전략의 대표 사례라 할 만하다.

관련기사

'로키토끼의 추석 대청소' 팝업스토어는 이달 9월 27일부터 다음달 10월 5일까지 서울 영등포구 타임스퀘어 1층 아트리움에서 열린다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 9시까지다.

방문객은 로보락의 대표 제품을 직접 체험하고 맞춤 상담을 받을 수 있다. 행사 현장에서만 제공되는 한정판 굿즈도 증정된다.