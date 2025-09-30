[써보고서] 오물얼룩·기름때 한 번에…로보락 'F25 울트라'

국내 시장에서 이미 잘 알려진 글로벌 스마트홈 브랜드 로보락이 새로운 도전장을 내밀었다. 최근 출시된 진공 물걸레 청소기 'F25 울트라'는 로보락 제품 가운데 최초로 스팀 청소와 고온 세정을 동시에 지원한다.

기자는 제품을 직접 써보고 특징을 살펴봤다. F25 울트라는 단순한 흡입 청소기를 넘어, 집안 바닥의 얼룩과 기름때, 세균 관리까지 가능한 다기능 제품으로 진화했다.

로보락 'F25 울트라' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

F25 울트라의 가장 큰 강점은 두 가지 청소 모드다. 베이퍼플로우 모드는 최대 150℃ 고온 스팀을 분사해 바닥에 말라붙은 얼룩이나 오염을 빠르게 불려내고 제거한다.

독일 시험 인증기관 티유브이슈드 시험을 거쳐 세균 제거 효과까지 입증돼 위생 측면에서도 안심할 수 있다. 웨이브플로우 모드는 86℃ 고온을 지속 분사해 주방 바닥의 기름때 같은 끈적한 오염에도 강력한 효과를 발휘했다.

주방에서 실험했을 때, 기름 얼룩이 남아 있던 바닥이 세제를 쓰지 않고도 눈에 띄게 깔끔해졌다. 그동안 걸레 청소로는 한계가 있던 부분을 해결할 수 있다는 점에서 체감 성능이 컸다.

로보락 'F25 울트라' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

F25 울트라는 성능뿐 아니라 물리적 설계에서도 세심함이 돋보였다. 본체 두께는 12.5cm 초슬림 디자인으로, 일반 청소기로 닿지 않는 가구 밑 공간까지 손쉽게 진입한다. 본체를 180도까지 눕힐 수 있어 소파 밑 깊숙한 곳까지 청소가 가능했다.

이동성 역시 향상됐다. 슬라이드테크 2.0 기술은 AI 기반 브러시리스 모터가 각 바퀴를 독립적으로 제어해, 장애물을 피해 부드럽게 움직인다. 청소기 헤드에는 블루라이트를 내장해 어두운 공간에서도 청소 흔적이 잘 보였자. 조스크래퍼 롤러가 머리카락을 엉킴 없이 분리해주는 점도 만족스러웠다.

청소 후 관리 과정은 더욱 간편해졌다. 스마트 롤러 자동 세척·건조 시스템은 버튼 한 번만 누르면 롤러가 150℃ 스팀과 90℃ 고온으로 세척된다. 이후 필요에 따라 5분 초고속 건조 혹은 30분 저소음 건조를 선택할 수 있어 상황에 맞는 관리가 가능했다.

로보락 'F25 울트라' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

또한 청소기 내부 더텍터 센서는 바닥의 오염도를 자동 감지해 세정 강도를 조절한다. 사용자가 일일이 모드를 변경하지 않아도, 집안 곳곳의 오염 정도에 맞춰 최적의 청소를 수행한다는 점이 눈에 띄었다.

오수통은 모듈형 구조로 설계돼 젖은 오수와 마른 쓰레기를 분리해 배출할 수 있다. 파이프 막힘을 방지하고, 위생적인 관리까지 가능하다.

여기에 로보락 앱을 연동하면 청소·건조 사이클을 맞춤 설정할 수 있으며, 물통 교체 시기를 음성 알림으로 안내받을 수 있다. 단순히 '청소기'에 머물지 않고, 스마트 가전으로서의 역할을 확장한 셈이다.

로보락 'F25 울트라' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

직접 사용해본 F25 울트라는 청소 성능뿐 아니라 위생 관리와 사용자 편의성을 모두 강화한 점에서 기존 물걸레 청소기들과 확실히 차별화됐다. 특히 어린아이나 반려동물이 있는 가정, 주방 청소 빈도가 높은 집이라면 체감 효과가 더욱 클 것으로 보인다.

가격은 119만원이다. 일반 청소기에 비해 부담스러운 수준이나 매일 반복되는 청소를 대신해주고 바닥 위생까지 책임진다는 점을 감안하면 프리미엄 청소 가전으로서 효용성은 있다.