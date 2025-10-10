로보락, 한글날 맞아 ‘순우리말 작명 백일장’ 연다

글로벌 스마트 홈 기업 로보락이 한글날(10월9일)을 맞아 ‘순우리말 작명 백일장’ 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다

이번 이벤트는 오는 22일까지 로보락 공식 인스타그램을 통해 참여할 수 있다. 로보락의 대표 제품 ‘F25 울트라', ‘사로스 Z70', ‘H60 허브 울트라' 중 하나를 선택해 해당 제품의 기능과 특징을 살린 순우리말 이름을 댓글로 달면 참여가 완료된다.

로보락, 한글날 맞아 ‘순우리말 작명 백일장’ 개최.(사진=로보락)

이름에 담긴 의도나 작명 이유를 함께 적으면 가산점이 주어지며, 해당 이벤트 게시물에 ‘좋아요’를 누르거나 이벤트를 함께 참여하고 싶은 지인을 태그하면 수상 확률이 높아진다.

대상 수상자에게는 2025년 로보락 플래그십 로봇청소기 S9 맥스V 울트라를 증정하며, 우수상은 무선청소기 H60 프로, 장려상은 신세계백화점 상품권 3만원이 제공된다.

수상자는 제품 연관성(40%), 창의성(30%), 기획 의도(30%)를 기준으로 심사를 거쳐 선정되며, 10월 27일 인스타그램 DM을 통해 개별 안내될 예정이다.

로보락 관계자는 “이번 백일장은 세계적으로 우수성과 독창성을 인정받는 한글의 가치와 소중함을 되새기기 위해 마련한 소비자 참여형 이벤트”라며 “로보락 청소기에 어울리는 독창적인 이름을 붙이며 한글의 멋을 느낄 수 있는 색다른 기회가 될 것”이라고 말했다.