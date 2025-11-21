로보락, 반려동물 복합공간에 청소기 지원

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 국내 최대 규모 반려동물 복합문화공간 여주 '반려마루' 운영 업체인 ha인터랙션에 주요 청소 가전을 기부하고 반려동물 복지 향상을 위한 사회공헌 활동을 확대했다고 21일 밝혔다.

반려마루(여주)는 경기도가 동물보호·복지 향상과 성숙한 반려문화 확산을 위해 조성한 국내 최대 규모의 반려동물 복합문화공간이다. 약 8천995㎡(약 2천700평) 규모 반려동물 생활 공간과 문화센터를 중심으로 총 다섯 개 동으로 구성됐다.

반려마루 관계자가 스팀 진공 물걸레 청소기 'F25 울트라'로 청소하는 모습 (사진=로보락)

보호동물의 체계적인 관리와 입양 활성화를 위한 전문적인 돌봄 서비스를 제공하고, 반려동물 교육 프로그램과 지역 주민 참여형 문화행사, 반려문화 캠페인 등을 통해 성숙한 반려문화를 확산시키고 있다.

로보락은 반려마루 내 보호동물들의 생활 공간에 스팀 진공 물걸레 청소기 'F25 울트라'를 제공해 먼지나 털, 오염물 등을 위생적으로 관리할 수 있도록 했다. 또한 직원 업무 공간과 교육 공간에는 로봇청소기를 지원해 업무 효율과 청소 편의성을 높였다.

이번 지원은 반려동물 보호시설의 특성상 일반적인 실내 환경보다 청소 빈도가 높고 위생 기준이 까다로운 점을 고려한 것으로, 로보락의 고성능 청소 솔루션 도입이 시설 운영과 위생 관리에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

관련기사

로보락은 반려동물 및 유기동물 보호를 위한 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 동물보호시설 청소 환경 개선, 반려동물 복지 향상 캠페인, 인식 개선 프로그램 등을 펼치며 반려동물이 보다 안전하고 건강한 환경에서 생활할 수 있도록 힘쓰고 있다.

로보락 관계자는 "반려마루가 추구하는 건강하고 안전한 보호동물 생활 환경 조성에 기여할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 동물 보호시설 및 관련 기관과의 협력을 강화해 사회적 가치를 실현하는 의미 있는 활동을 이어나갈 것"이라고 말했다.