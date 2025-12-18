W쇼핑, 건강기능식품 전문성 강화

W쇼핑은 식품팀 전원이 (사)한국건강기능식품협회가 인증하는 ‘건강기능식품 컨설턴트’ 자격증을 취득하며, 건강기능식품 분야 전문성 강화에 나섰다고 18일 밝혔다.

이번 자격 취득은 구성원들의 전문 역량 강화를 통해 소비자에게 안전한 제품과 정확한 정보를 제공하기 위한 것으로, 건강기능식품에 대한 정확한 이해와 과학적 근거를 바탕으로 한 상품기획 및 선별역량을 제고하기 위한 노력의 일환이다. W쇼핑은 이를 통해 고객에게 보다 신뢰도 높은 정보를 제공하는 한편, 품질과 안전성을 갖춘 건강기능식품을 안정적으로 선보일 수 있는 체계를 구축했다.

W쇼핑BI

특히 건강기능식품 시장이 지속적으로 성장하는 가운데, 전담 조직 구성원 전원이 협회 인증 전문 자격을 취득한 사례는 업계에서도 드문 경우로, W쇼핑의 차별화된 전문성과 책임 있는 상품 운영 의지를 보여준다.

W쇼핑 관계자는 “건강기능식품은 무엇보다 전문성과 신뢰가 중요한 영역”이라며 “앞으로도 체계적인 학습과 검증을 통해 고객이 안심하고 선택할 수 있는 건강기능식품 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.