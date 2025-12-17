바이오힐 보, 3D 리프팅 크림’ 누적 판매 652만개 돌파...글로벌 인기↑

안티에이징 스킨케어 브랜드 ‘바이오힐 보’는 자사 대표 제품인 ‘프로바이오덤™ 3D 리프팅 크림’이 2019년 11월 출시 이후 5년간 누적 판매 652만 개를 돌파했다고 17일 밝혔다.

바이오힐 보의 글로벌 인기 요인은 독자 바이오 성분과 피부과학 기술을 결합한 고기능 안티에이징 포뮬러에 있다.

프로바이오덤™ 성분과 3D 리프팅 기술로 피부 장벽 개선과 탄력을 동시에 케어하는 솔루션을 제시하며, 크림 매출의 국내 외국인 비중이 44%에 달하는 등 해외 관광객 집중 매장에서 필수 K-쇼핑 아이템으로 자리 잡았다.

축구 스타 ‘제시 린가드’가 애정템이라고 밝힌 바이오힐보 크림

이 같은 인기는 해외에서도 이어지고 있다. ‘프로바이오덤™ 3D 리프팅 크림’은 일본 Qoo10 Mega Beauty Awards 2025에서 카테고리 1위를 차지했고, 미국 아마존에서는 2025년 11월 24일 블랙프라이데이 프로모션 기간 나이트 크림 부문 3위를 기록했다. X코리아 2025 크림 카테고리 검색 1위를 달성하는 등 K-안티에이징 제품으로서의 경쟁력을 글로벌 시장에서 확인했다.

특히 팔로워 909만을 보유한 세계적인 축구 스타 ‘제시 린가드’가 예능 나 혼자 산다 촬영에서 K-뷰티에 대한 애정을 표한 바 있으며, 영국으로 돌아가기 전 올리브영N 성수를 방문해 ‘프로바이오덤™ 3D 리프팅 크림’ 뿐만 아니라 ‘판테셀 리페어 시카 크림미스트’ 등 다량으로 구매한 제품 인증샷이 포착되며 관심을 모았다. 실제로 그는 지난 5월 한 매거진과의 인터뷰에서도 바이오힐 보 제품을 애정한다고 직접 언급하기도 했다.

바이오힐 보 관계자는 “프로바이오덤™ 3D 리프팅 크림의 탄탄하게 밀착되는 텍스처와 즉각적으로 느껴지는 빠른 흡수감 덕분에 글로벌 고객들의 높은 재구매와 자발적 후기가 이어지고 있다. 이어, 글로벌 관광 상권에서의 높은 매출과 올리브영 어워즈 4년 연속 수상 등의 성과를 거두며 K-뷰티를 대표하는 탄력케어 브랜드로 자리매김할 수 있었다”며 “앞으로 국내를 넘어 글로벌 전세계 소비자가 만족할 수 있는 안티에이징 솔루션을 선보일 것”이라고 말했다.