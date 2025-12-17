과방위, 김종철 방미통위원장 후보자 인사청문회 보고서 채택...쿠팡 고발도 의결

국회 과학기술정보방송통신위원회는 17일 김종철 방송미디어통신위원회 위원장 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다.

과방위는 이날 오후 국회에서 전체회의를 열고 ‘방송미디어통신위원회 위원장 후보자 인사청문요청안 및 인사청문경과보고서 채택의 건’을 여야 합의로 의결했다. 보고서에는 더불어민주당의 적격 의견과 국민의힘의 부적격 의견이 함께 담긴 것으로 알려졌다.

과방위는 이날 회의에서 쿠팡 개인정보 침해사고와 관련한 청문회 증인 불출석 고발의 건도 함께 의결했다. 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장과 강한승·박대준 전 쿠팡 대표는 당초 청문회 증인으로 채택됐으나, 불출석 사유서를 제출하고 청문회에 출석하지 않았다.

김종철 방미통위 위원장 후보자 (사진=지디넷코리아)

이에 과방위는 여야 합의로 이들에 대한 고발을 결정했다. 최민희 과방위원장은 “위원회 출석 요구에도 불구하고 과방위 회의장에 출석하지 않은 증인들에 대해 고발하기로 간사 간 협의를 마쳤다”며 “간사 협의에 따라 청문회 불출석 증인 고발의 건을 상정했다”고 밝혔다.

과방위는 증인 불출석이 국회의 조사·감사 권한을 훼손하는 행위에 해당한다고 보고, 관련 절차에 따라 고발 조치를 진행할 방침이다.