올리브영 매장서 받은 피부진단, 개인화된 앱 서비스로 더 매끄럽게 이어진다

올리브영이 오프라인 매장에서의 피부 진단 경험을 온라인 개인화 서비스로 연결하며 옴니채널 전략을 한 단계 끌어올린다.

매장에서 측정한 피부 데이터를 모바일 앱과 실시간 연동해 관리·추천까지 이어가는 구조로, 단순한 구매 연계를 넘어 체험 기반 데이터 커머스에 본격적으로 나섰다는 평가다.

올리브영은 체험형 뷰티 서비스를 제공하는 주요 매장에서 받은 피부 진단 데이터를 온라인몰과 연계, 18일부터 맞춤형 솔루션을 제공한다. 올리브영N 성수, 올리브영 압구정로데오점, 올리브영 센트럴 강남 타운 등에서다. 오프라인 매장에서의 체험을 앱 기반 관리로 확장하는 것이 핵심이다.

매장 피부 진단 결과, 앱으로 실시간 연동

올리브영 스킨스캔 화면 (사진=올리브영앱)

이번 서비스는 매장에 설치된 전문 피부 진단 기기 ‘스킨스캔’으로 측정한 결과가 올리브영 모바일 앱으로 실시간 전송되는 방식이다.

이용 고객은 피부타입(건성·지성 등), 피부나이, 색소침착도, 피지, 모공 등 6개 항목에 대한 정밀 분석 결과를 앱에서 언제든 확인할 수 있다.

단순 진단 결과 제공에 그치지 않고, 축적된 데이터를 바탕으로 개인별 스킨케어 루틴과 추천 상품을 제안받을 수 있다는 점이 특징이다.

이용 방식도 간단하다. 매장에서 진단을 받기 전 올리브영 앱의 ‘회원 바코드’를 스킨스캔 기기에 입력하면, 결과가 온라인몰 회원 정보와 즉시 연동된다.

비회원 고객 역시 기기를 통해 발급받은 ‘진단 코드’를 앱에 입력하면 피부 데이터를 불러볼 수 있다. 동일한 서비스를 제공하는 매장을 주기적으로 방문해 측정하면 피부 상태 변화를 지속적으로 추적할 수 있어 장기적인 관리가 가능하다.

결제·배송 넘어 ‘체험 데이터’까지 연결

올리브영 스킨스캔

이번 시도는 올리브영이 그간 추진해온 옴니채널 전략의 연장선에 있다. 올리브영은 오늘드림 퀵커머스와 매장픽업(O2O) 서비스를 통해 오프라인 매장과 온라인몰 간 경계를 꾸준히 허물어왔다. 올해에는 매장 내 전자가격표시기에 스마트라벨 기능을 도입해, 상품 태깅만으로 온라인 상품 설명과 회원 리뷰로 연결되는 환경을 구축하는 등 온·오프라인 연계를 강화했다.

피부 진단 데이터 연동 서비스는 이러한 흐름을 한 단계 더 확장한 사례로 평가된다. 결제와 배송 중심의 연결을 넘어, 매장에서의 체험과 데이터가 개인화된 온라인 서비스로 이어지는 구조를 갖췄기 때문이다.

업계에서는 이번 서비스가 전국 주요 상권과 대형몰을 중심으로 구축 중인 ‘체험형 뷰티 서비스’와 시너지를 내며 올리브영의 차별화된 경쟁력이 될 것으로 보고 있다.

올리브영 관계자는 “앞으로도 고객 개개인의 가치와 취향을 반영한 ‘초개인화’ 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력할 것”이라며 “나아가 옴니채널을 넘어 온·오프라인이 유기적으로 이어지는 ‘유니파이드 커머스’ 경험을 구현해 나갈 계획”이라고 말했다.