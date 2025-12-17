20주년 아이폰 베일 벗었다…특징 봤더니

애플이 야심차게 준비 중인 아이폰 출시 20주년 기념 모델에 대한 소식이 나왔다.

IT매체 디인포메이션은 애플이 향후 2년 안에 20주년 아이폰을 선보일 계획이라며, 해당 제품의 주요 특징을 16일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 이 제품은 곡면 유리로 마감된 외관과 함께 디스플레이에 노치가 없는 매끄러운 디자인을 특징으로 할 전망이다.

풀스크린 디자인을 갖춘 아이폰 렌더링 (사진=Ben Geskin)

애플은 내년 출시될 아이폰18 프로부터 페이스ID를 화면 아래로 이동시킬 것으로 예상되며, 20주년 아이폰에는 전면 카메라 역시 화면 아래에 내장할 가능성이 높다고 전망됐다.

디인포메이션은 디스플레이 자체가 기기 가장자리까지 곡선 형태로 설계될지는 아직 확정되지 않았다고 전했다. 다만 화면 주변에 베젤이 거의 없는 ‘진정한 엣지 투 엣지(edge-to-edge)’ 디스플레이 경험을 제공할 것이라고 설명했다.

관련기사

또 기기 측면에는 버튼이 위치한 중앙 부분에 좁은 금속 띠만 둘러진 구조가 적용될 것으로 해당매체는 설명했다.

애플은 이 20주년 기념 아이폰을 2027년 9월경 출시할 것으로 예상된다. 출시까지 시간이 남아 있는 만큼 세부 디자인은 변경될 가능성이 있지만, 관련 전망이 현실화될 경우 아이폰 역사상 가장 과감한 디자인 변화 중 하나가 될 것이라고 외신들은 전했다.