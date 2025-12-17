"아이폰18 프로, 다이내믹 아일랜드 사라진다…내장 페이스ID 지원"

애플이 내년 가을 출시할 예정인 아이폰18 프로와 아이폰18 프로 맥스에 디스플레이 내장형 페이스ID를 적용할 예정이라고 IT매체 디인포메이션이 16일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 아이폰18 프로에서는 페이스ID 모듈이 화면 아래로 이동하고, 전면 카메라는 화면 왼쪽 상단에 배치될 예정이다. 이에 따라 화면 상단에 알약 형태의 다이내믹 아일랜드 컷아웃은 사라질 것으로 전해졌다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

또한, 애플은 아이폰18 프로의 후면 카메라 중 최소 한 개 렌즈에 기계식 조리개를 적용해 가변 조리개 기능을 구현할 계획이다. 다만 전체적인 디자인은 아이폰17 프로과 큰 차이가 없을 것이라고 보고서는 설명했다.

애플 분석가 궈밍치는 앞서 아이폰18 프로의 4,800만 화소 메인 카메라가 가변 조리개를 지원할 것이라고 전망한 바 있다. 이는 이는 사용자가 카메라 렌즈를 통과해 이미지 센서에 도달하는 빛의 양을 직접 조절할 수 있다는 의미다.

아이폰 디스플레이에 적용된 다이내믹 아일랜드 .(사진=지디넷코리아)

현재 아이폰14 프로부터 아이폰17 프로까지의 메인 카메라는 조리개 값 ƒ/1.78로 고정되어 있어 항상 최대 개방 상태로 촬영된다. 하지만, 아이폰18 프로에 가변 조리개가 채택되면, 사용자가 조리개를 수동으로 조절해 심도 표현을 보다 세밀하게 제어할 수 있을 것으로 기대된다.

다만 아이폰은 기기 크기상 이미지 센서 크기가 상대적으로 작기 때문에, 이런 변화가 실제 촬영결과에서 얼마나 큰 차이를 만들어낼 지는 아직 불확실하다고 맥루머스 등 외신들은 전했다.

관련기사

한편, 그동안 제기된 여러 소문을 종합하면 아이폰18 프로에는 TSMC의 최신 2나노 공정으로 생산된 A20 프로 칩이 탑재될 가능성이 크다. 애플은 여기에 WMCM(웨이퍼 레벨 멀티칩 모듈) 패키징 기술을 적용할 계획으로 알려졌다. WMCM 기술은 CPU, GPU, 램 간의 통신 효율을 높여, 더 작은 패키지 안에서도 전반적인 성능을 강화하는 것이 특징이다.

이 같은 패키징 변화로 아이폰18 프로는 이전 모델에 비해 전반적인 작업 성능과 애플 인텔리전스 처리 능력이 향상되고, 배터리 수명 연장 및 발열 관리 개선이 이뤄질 것으로 예상된다. 또, A20 칩의 크기가 줄어들면서 내부 공간을 다른 용도로 활용할 수 있게 될 가능성도 제기되고 있다.