iOS 26.3 첫 번째 베타 출시…"안드로이드폰·타사 스마트워치와 연동"

애플이 15일(현지시간) iOS 26.3의 첫 번째 개발자용 베타 버전을 출시했다고 애플인사이더 등 외신들이 보도했다.

이번에 공개된 iOS 26.3 업데이트에는 오래 전부터 예고됐던 두 가지 큰 변경사항이 추가됐다. 하나는 아이폰으로 안드로이드폰에 파일을 전송하는 기능이다.

‘설정’ 앱에 ‘안드로이드 전송’ 옵션이 추가됐고 아이폰을 안드로이드폰 가까이 가져가면 전송 절차가 시작된다. 두 기기가 연결되면 앱, 사진, 메시지, 메모, 연락처 등 주요 데이터를 전송할 수 있다.

다만 건강 데이터, 블루투스로 연결된 기기 정보, 잠긴 메모 등의 보호된 항목은 전송 대상에서 제외된다. 무선 전송을 위해서는 두 기기 모두 최신 소프트웨어를 실행 중이어야 하며, 와이파이 연결과 블루투스 활성화가 필요하다.

또, iOS 26.3에는 아이폰의 타사 스마트워치로의 알림 전달 기능이 추가됐다. 설정 앱→알림에서 찾을 수 있는 이 새로운 기능은 아이폰의 알림을 다른 애플 기기가 아닌 기기에 표시할 수 있게 해 준다.

이번 조치는 애플이 유럽연합(EU)의 디지털시장법(DMA) 등 상호 운용성 요건을 준수하기 위한 것으로 보인다고 외신들은 전했다.  DMA는 애플이 자사의 독점 기능을 다른 제조업체의 기기에서도 사용할 수 있도록 제공해야 한다고 규정하고 있다.

그 밖에 iOS 26.3에는 잠금 화면에 새로운 날씨 배경화면 등이 추가됐다. 새로운 iOS 26.3은 내년 1월 말 정식 출시될 것으로 전망된다.

