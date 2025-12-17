러닝 붐 효과…韓 가민 이용자, 하루 평균 9969보 걷는다

한국의 걷기 활동 수준이 전 세계 상위권에 올랐다. 한국 가민 유저 하루 평균 걸음 수는 9천969보로, 글로벌 평균보다 약 2천보 많아 홍콩 다음으로 높은 수치를 기록했다.

17일 가민 건강·피트니스 활동 분석 앱 '가민 커넥트' 데이터를 기반으로 한 '2025 가민 커넥트 데이터 보고서'에 따르면 올해 전 세계 가민 이용자 활동 기록은 전년 대비 8% 증가했다.

보고서는 가민 기기를 사용하는 이용자의 활동 데이터를 분석해 지역별 운동 트렌드와 종목별 변화, 건강 관리 패턴을 정리한 자료다. 가민은 기기의 지속적인 데이터 수집과 배터리 성능을 바탕으로 축적된 데이터를 통해 변화하는 트레이닝 습관과 라이프스타일 흐름을 분석했다고 설명했다.

(사진=가민)

가장 많이 수행된 종목은 러닝, 걷기, 사이클링, 근력운동, 실내 유산소 운동 순으로 나타났다. 아시아 지역에서는 유산소 운동과 근력운동을 병행하는 트레이닝 방식이 확산되는 경향을 보였다.

한국의 경우 러닝 성장세가 두드러졌다. 야외 러닝은 전년 대비 61%, 실내 트레드밀 러닝은 64% 증가해 글로벌 평균을 크게 웃돌았다. 걷기 역시 주요 활동으로 나타났으며, 수영과 근력운동 참여도도 함께 증가했다. 특히 근력운동은 전년 대비 약 40% 증가해 아시아 지역 평균 증가율(27%)을 상회했다.

러닝과 걷기 외에도 다양한 종목에서 활동 증가가 확인됐다. 하이킹은 국내 기준 전년 대비 14% 증가했다. 고강도 인터벌 트레이닝(HIIT)은 68% 증가해 빠른 확산세를 보였다. 피클볼, 배드민턴, 탁구, 파델 등 라켓 스포츠는 전 세계적으로 67% 성장했으며, 아시아 지역에서는 두 배 이상 증가했다. 베트남은 라켓 스포츠 1인당 참여도가 가장 높은 국가로 집계됐다.

가민의 바디 배터리 기능을 통해 분석한 결과, 한국 유저의 평균 바디 배터리 점수는 67점으로 전년과 유사한 수준을 유지했다. 글로벌 기준으로는 여성이 남성보다 평균 스트레스 지수가 약 3% 낮았으며, 연령대가 낮을수록 에너지 변동 폭이 큰 것으로 나타났다.

한편 미국스포츠의학회가 발표한 '2026 글로벌 피트니스 트렌드 보고서'에서는 웨어러블 기술이 피트니스 트렌드 1위를 차지했다. 하이브리드 트레이닝 방식과 데이터 기반 운동 관리에 대한 관심도 지속될 것으로 전망됐다.

이에 가민은 연간 개인 맞춤형 리포트 기능인 '가민 커넥트 런다운'을 새롭게 선보였다. 이 기능은 가민 커넥트의 프리미엄 플랜 '가민 커넥트 플러스'에 포함되며, 한 해 동안의 활동 기록과 생체 데이터를 종합해 운동량, 걸음 수, 수면 패턴 등을 시각화해 제공한다. AI 기반 개인 맞춤형 건강 인사이트와 실시간 활동 기능도 함께 지원한다.

수잔 라이먼 가민 글로벌 컨슈머 마케팅 부사장은 "전 세계 가민 유저는 가민 커넥트를 통해 자신의 건강 및 피트니스 활동을 추적·분석하고 있다"라며 "개인화된 데이터 기반 인사이트를 통해 보다 효과적인 훈련과 건강 관리를 지원할 것"이라고 말했다.