당뇨병 환자 5.9억명…가민, 대사 건강 관리 중요성 조명

스마트 기기 업체 가민은 11월 14일 세계 당뇨병의 날을 맞아 웨어러블 디바이스를 활용한 대사 건강 관리의 중요성과 기술의 역할을 강조했다.

세계보건기구(WHO)와 국제당뇨병연맹(IDF)이 공동 제정한 '세계 당뇨병의 날'은 당뇨병 예방 및 관리의 중요성을 세계적으로 알리기 위한 목적에서 출발했다.

IDF의 최신 보고서에 따르면 지난해 전 세계 성인(20~79세) 당뇨병 환자는 5억9천만명이다. 2050년에는 8억5천300만명에 이를 전망이다.

가민, 세계 당뇨병의 날 맞아 웨어러블 데이터 기반 대사 건강 관리 중요성 조명 (사진=가민)

한국 역시 당뇨병으로부터 안전 지대에 있지 않다. 대한당뇨병학회에 따르면 2022년 기준 국내 30세 이상 성인의 당뇨병 유병률은 14.8%에 달한다. 65세 이상 고령층에서는 28%로 더욱 높게 나타났다.

특히 당뇨병 전단계는 30세 이상에서 10명 중 4명, 65세 이상에서는 2명 중 1명에게 나타나는 것으로 추정된다. 이 같은 높은 유병률로 장기적 건강 모니터링과 조기 개입의 필요성이 더욱 부각되고 있다.

당뇨병 관리를 위해 최근 웨어러블 기기를 활용한 디지털 헬스케어 솔루션이 주목받고 있다. 가민은 수면, 심박수 등 실시간 생체 데이터를 기반으로 사용자가 자신의 신체 변화를 확인하고 개인 맞춤형 인사이트를 받을 수 있도록 기술을 고도화해 왔다.

실제 글로벌 헬스케어 기업들은 가민 데이터를 활용해 대사 건강 관련 연구 및 협업을 활발히 진행 중이다. 연속혈당측정기 브랜드 덱스콤은 가민덱스콤 커넥트 IQ 앱에서 실시간으로 혈당을 모니터링할 수 있도록 지원한다.

관련기사

트윈 헬스는 AI 기반 개인 맞춤형 대사 건강 프로그램에 가민 워치 데이터를 연동해 당뇨병 예방 및 개선에 기여하고 있다.

수잔 라이먼 가민 글로벌 컨슈머 마케팅 부사장은 "앞으로도 웨어러블 기반 생체 데이터를 통해 당뇨병 및 대사 질환에 대한 인식을 높이고 개인의 건강한 라이프스타일을 지원하는 기술 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.