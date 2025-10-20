제1회 '가민런 코리아' 성료…러너 3천명 참여

스마트 기기 업체 가민은 지난 18일 하남 미사리 경정공원에서 '가민런 코리아' 러닝 대회를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

가민은 2022년부터 아시아 주요 도시를 순회하며 '가민런 아시아 시리즈'를 개최해왔다. 한국에서는 처음 개최된 이번 대회에 총 3천여 명의 러너가 참가했다.

가민, 3000여명 참여한 제1회 '가민런 코리아' 성료 (사진=가민코리아)

이날 가민런 코리아는 5km, 10km 두 종목으로 진행됐다. 현장에는 가민 앰버서더인 가수 션과 인플루언서 홍범석이 러너로 함께 뛰었다.

현장에서는 기록 포토월, 메달 각인, 기록 포스터 제작 서비스와 함께 가민 제품을 직접 경험할 수 있는 브랜드 부스도 운영됐다.

이번 가민런 코리아는 하이퍼아이스, HDEX, LG그램 AI x AMD, 아미노바이탈, 샥즈, 46cm, 런드리서핑 등 공식 후원사와 함께 진행됐다.

스코픈 린 가민 아시아 세일즈 마케팅 부사장은 "가민런 아시아 시리즈는 단순한 러닝 대회를 넘어, 데이터를 기반으로 한 러닝 과학과 건강한 라이프스타일 문화를 공유하는 글로벌 IP"라고 말했다.