가민, 메타 스마트 글래스에 실시간 데이터 제공

실시간 훈련 인사이트·LED 상태 표시 지원

홈&모바일입력 :2025/09/24 15:13

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

스마트 기기 업체 가민은 메타 신제품 스마트 글래스 '오클리 메타 뱅가드'에 맞춤형 훈련 인사이트와 알림을 제공한다고 24일 밝혔다.

사용자는 오클리 메타 뱅가드를 호환 가능한 가민 스마트워치 및 사이클링 컴퓨터와 연동해 운동 중 음성 명령만으로 실시간 피트니스 및 생체 데이터를 확인할 수 있다. 가민 커넥트 IQ 스토어에서 다운로드 가능한 메타 AI 앱을 통해 구현된다.

메타 스마트 글래스 '오클리 메타 뱅가드' (사진=가민)

스포츠 활동 시 유저는 '헤이 메타'라는 간단한 음성 신호로 페이스, 속도, 심박수 등 데이터를 확인할 수 있다. 특정 거리나 속도에 도달하면 자동으로 영상을 촬영하는 기능도 탑재됐다.

운동 후에는 메타 AI 앱에서 세션 하이라이트 영상이 제공된다. 스마트 글래스에 표시되는 LED 상태 표시도 페이스, 심박수, 파워 존 등 개인별 목표값에 맞춰 설정할 수 있다.

관련기사

가민 스마트워치 및 사이클링 컴퓨터를 메타 AI 앱과 연동하면 활동에 대한 심층 인사이트도 받을 수 있다. '활동 요약' 기능은 행동 기반 활동 요약을 제공해 유저가 퍼포먼스를 향상시킬 수 있도록 돕는다.

수잔 라이먼 가민 글로벌 컨슈머 제품군 마케팅 부사장은 "운동 중에도 핸즈프리 방식으로 손쉽게 개인화된 데이터를 받아볼 수 있다는 점은 선수들이 집중력을 유지하고 퍼포먼스를 최적화하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
가민

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'이차전지 전주기 공급망' 새만금에 드리운 명과 암

[타보고서] 기아 EV5, 가속음으로 달리는 맛 '가득'

블랙록 손잡은 '한국 AI'…업계 "실행 속도·구체적 성과 관건"

'갤럭시폰' 손에 든 퀄컴 CEO "땡큐, 삼성"

ZDNet Power Center