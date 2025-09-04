가민, '피닉스8 프로' 시리즈 공개

스마트 기기 업체 가민은 프리미엄 GPS 스마트워치 '피닉스 8 프로' 시리즈를 4일 공개했다.

피닉스 8 마이크로LED는 가민이 웨어러블 최초로 마이크로LED 디스플레이를 대량 생산 및 적용한 모델이다. 최대 4천500니트 밝기와 약 15% 넓어진 색 영역, 6배 향상된 명암비를 제공한다.

번인 저항성이 강화되고 내구성이 세 배 강화돼 수명이 크게 연장됐다. 40만 개 이상의 LED가 구현하는 뛰어난 색재현력과 초광각 시야각 덕분에 직사광선 아래서도 선명한 화면을 제공한다.

가민 스마트워치 업계 최초 마이크로LED 탑재 '피닉스 8 프로' 시리즈 공개 (사진=가민코리아)

피닉스 8 프로 시리즈는 퍼포먼스, 내비게이션, 헬스케어, 커넥티드 기능을 아우르는 가민의 핵심 기술이 적용됐다. 힐 스코어와 인듀어런스 스코어, 일일 워크아웃 제안 등 다양한 기능을 지원한다.

배터리 성능은 스마트워치 모드 기준 마이크로LED 모델 최대 10일, 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 모델 최대 27일까지 사용할 수 있다.

피닉스 8 프로 시리즈 모두 다이빙 방수 등급을 지원하며 티타늄 베젤, 금속 버튼, 센서 가드 커버 등 견고한 소재를 적용했다. 터치스크린 디스플레이와 LED 플래시라이트를 탑재해 어두운 환경에서도 사용할 수 있다.

가민 스마트워치 최초로 인리치 기술을 탑재했다. 해당 기술이 지원되는 지역에서 위성 연결 시 스마트폰 없이도 문자 송수신·위치 공유가 가능하다. LTE 연결 시 음성 통화와 음성 메시지, 실시간 날씨 확인, '라이브트랙' 기능을 통한 위치 공유가 가능하다.

관련기사

긴급 상황 시 24시간 운영되는 '가민 리스폰스' 센터가 구조 요청을 접수해 사용자, 가족 및 구조 기관과 실시간으로 소통한다. 센터는 200여개 언어를 지원하며, 지금까지 150여 개국에서 1만7천 건 이상 사건에 대응했다.

피닉스 8 프로 AMOLED는 47mm, 51mm 두 가지 사이즈로, 피닉스 8 프로 마이크로LED는 51mm 단일 사이즈로 9월 8일부터 글로벌 시장에 순차 출시된다. 국내에는 오는 10월 말부터 피닉스 8 마이크로LED 모델이 51mm 단일 사이즈로 출시된다.