가민, CES 2026 혁신상 5개 부문 수상

스마트 기기 업체 가민은 내년 1월 열리는 세계 최대 가전∙IT 전시회 'CES 2026'을 앞두고 총 5개 부문에서 'CES 혁신상'을 수상했다고 7일 밝혔다.

패션 테크 부문에서 혁신상을 수상한 '피닉스 8 프로 마이크로LED'는 웨어러블 최초로 마이크로LED 디스플레이가 탑재된 GPS 멀티스포츠 스마트워치다. 업계 최초로 인리치 위성·셀룰러 연결 기술과 LTE 연결 기능을 지원한다.

베뉴 4는 사용자 건강 상태와 라이프스타일 변화를 분석해 맞춤형 운동, 수면 리듬 등 웰빙 트렌드를 파악하도록 돕는 웰니스 스마트워치로 디지털 헬스 부문에서 수상했다.

가민 CES 2026 혁신상 수상작 (사진=가민)

스포츠 및 피트니스 부문에서 혁신 제품으로 선정된 프리미엄 GPS 러닝 스마트워치 '포러너 970'은 AMOLED 디스플레이와 LED플래시라이트, 향상된 내비게이션, 고급 회복, 훈련 기능을 탑재해 러닝 및 트라이애슬론 퍼포먼스를 지원한다.

다이빙 분야에서도 가민의 기술력이 주목받았다. '디센트 S1 다이버 통신 부표'는 수중에서도 다이버 간 위치 공유, 메시지 전송, 추적 기능을 제공한다. 수중 안전성을 크게 향상시킨 기술로 평가받으며 스포츠 및 피트니스 부문에서 혁신상을 수상했다.

반려동물 및 동물 테크 부문에서 수상한 '블레이즈 에퀴네 웰니스 시스템'은 말의 꼬리에 감싸 착용하는 웨어러블 센서다. 심박수 등 실시간 건강 데이터를 제공해 말의 컨디션을 효율적으로 파악하도록 설계됐다.

수잔 라이먼 가민 글로벌 컨슈머 제품군 마케팅 부사장은 "러닝과 웰니스, 다이빙 등 다양한 영역에서 기술의 경계를 확장하고자 하는 가민의 지속적인 노력을 보여주는 결과"라며 "소비자 기술 혁신의 기준을 새롭게 써 나갈 것"이라고 말했다.

CES 2026은 2026년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 개최된다. 가민은 LVCC 웨스트홀 3453번 부스에서 수상 제품을 비롯한 다양한 신제품과 기술을 선보일 예정이다.