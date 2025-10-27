가민, 스마트워치 심전도 앱 출시

스마트 기기 업체 가민은 심전도(ECG) 앱을 국내 출시했다고 27일 밝혔다.

가민 심전도 앱은 식품의약품안전처 허가를 받은 휴대형심전도분석소프트웨어다. 사용자가 스마트워치를 통해 심전도 리듬을 기록할 수 있고, 심방세동을 감지할 수 있도록 지원한다.

심방세동은 심장이 지나치게 빠르거나 느리게, 혹은 불규칙하게 뛰는 증상이다. 초기에 뚜렷한 증상이 없어 조기진단이 어렵고, 간헐적으로 나타나는 경우가 많아 실생활에서 자가 측정과 꾸준한 모니터링이 효과적인 대응 방법으로 꼽힌다.

가민 심전도(ECG) 앱 국내 출시 (사진=가민)

국내에 새롭게 지원하는 ECG 앱은 포러너 970, 피닉스 8 및 7 프로 시리즈, 에픽스 프로 시리즈, 택틱스 8 및 7 시리즈, 쿼틱스 8 및 7 시리즈, 엔듀로 3, 베뉴 4 시리즈 등 가민의 주요 스마트워치 모델에서 지원된다.

스마트워치 측면 메탈 링에 엄지와 검지를 대면 빠르고 간단하게 심방세동 여부를 확인할 수 있다. 수집된 데이터는 가민 커넥트 앱에 자동 저장되며 결과는 스마트워치와 앱에서 즉시 확인 가능하다.

또한 PDF 리포트로 저장해 의료진과 공유할 수 있어 사용자가 본인의 심전도 상태를 쉽게 이해할 수 있도록 지원한다.

넬슨 첸 가민코리아 총괄은 "스마트워치 전 제품군에 걸쳐 건강과 웰빙을 위한 고도화된 기능을 제공한다"며 "사용자들은 ECG 앱을 활용해 정기적인 모니터링으로 심장 리듬 관리에 도움을 받을 수 있을 것"이라고 말했다.