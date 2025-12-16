국립민속박물관, 병오년 말띠 해 특별전 '말馬들이 많네' 개최

국립민속박물관(관장 장상훈)은 기획전시실2에서 2026년 병오년 말띠해 특별전 ‘말馬들이 많네-우리 일상 속 말’을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 전시는 새해를 맞이하여 십이지 동물 가운데 말과 관련된 다양한 이야기를 따스한 시선으로 소개한다. 전시 기간은 오늘부터 새해 3월 2일까지다.

국립민속박물관은 2002년부터 매년 띠 전시를 개최해 십이지 동물과 관련한 국내 민속을 소개해왔다. 이번 특별전은 국내뿐 아니라 세계의 말 민속으로 범위를 확장해, 말 문화와 상징을 소개한다. 또한 대표적인 말띠 인물인 다산 정약용의 하피첩과 추사 김정희의 이야기를 민속 유물을 활용한 4컷 만화 형식으로 선보여 관람객들에게 더욱 행복한 메시지를 전달할 예정이다.

옛부터 말은 멀리 달릴 수 있는 힘과 자유의 상징이었다. 인간의 공간적 한계를 넓히는 데 함께했던 말은 새로운 세계로 도전한다는 의미도 가진다. ‘천리마도 한 번 달릴 때 쉼이 있다.’는 속담처럼, 국립민속박물관은 올해도 열심히 달려온 우리 국민과 함께 잠시 숨을 고르며, 천리마의 지혜를 나누고자 한다. 특별전 《말馬들이 많네-우리 일상 속 말》에서는 사람과 말이 함께 걸어온 길, 우리 삶과 민속문화, 그리고 말에 담긴 꿈과 기운을 따뜻한 시선으로 되돌아본다.

먼저 전시 1부는 ‘신성한 말’에 관한 공간으로, 말이 단순한 교통수단을 넘어 신성하고 영험한 존재로 나아가 성스러운 말로 인식된 문화를 조명한다. 말은 충성, 생명력, 공간 이동의 신비를 상징하며, 신들의 전달자로 나아가 신 그 자체로 여겨졌다. 이 장은 신앙과 민속, 문화 속에서 말이 지닌 신성한 의미와 상징적 역할을 깊이 탐구하며, 인간과 우주를 잇는 매개체로서 신성한 말의 역할을 소개한다.

성스러운 말은 십이지신이나 청룡도를 쥔 채 말을 타고 달리는 백마신장과 무신도의 신으로 등장한다. 시왕도에 등장하는 말과 저승사자가 타는 말은 저승에서 망자를 심판하고 인도하는 신성한 영혼의 여정에 중요한 역할도 한다. 이 말들은 단순한 탈것이 아니라, 저세상과 생명의 경계를 넘나드는 신비롭고 신성한 매개체임을 보여준다. 이를 통해 말이 지닌 영적 상징성과 신앙적 의미를 깊이 이해할 수 있다. 그리고 상여의 꼭두로 등장하는 저승사자들, 말을 탄 인형들은 이후 장난감 목마로서 우리 곁으로 다가온다. 아울러 말방울에 새겨진 벽사의 의미도 담았다.

전시 2부는 우리의 말 제주마가 주제다. ‘사람은 나면 서울로 보내고, 말馬은 나면 제주로 보내라’는 옛말이 있듯이 ‘말馬’하면 빼놓을 수 없는 것 ‘말의 고향’, 제주다.

2부에서는 조랑말과하마인 제주마의 역사와 관련된 문화를 알아보고 그 속에서 특성을 발견해 보고자 한다. 편자(박기)가 필요 없는 토속말 제주마, 행운의 상징이 된 서양의 편자 이야기, 조선의 그림 속에 등장하는 우리의 말들, 말에 대한 사랑이 담긴 말과 관련된 (수)의서들, 타는 사람과 말 둘 다 보호해주는 말안장과 임금님이 행차할 때 등장하는 수많은 말들을 통해 제주마에 대해 조금 더 가까이 갈 수 있을 것으로 박물관 측은 기대햇다.

국립민속박물관 병오년 말띠 해 특별전 '말馬들이 많네' 전시 모습.

3부에서는 우리와 함께 해 온 말들, 그리고 현재도 함께 하는 말과 관련이 깊은 다양한 유물을 소개한다. 우리나라의 발전에 커다란 계기가 되었던 88 서울올림픽 포스터에 나오는 고구려 무용총의 수렵도 속의 말, 암행어사들의 공인인증서인 마패, 국가시설인 역참에 설치된 마방의 마굿간 모습, 한국전쟁의 영웅으로 전설적인 군마였던 레클레스, 네팔의 구마도(동판) 등을 소개한다. 말 모양과 그림을 모티브로 덧칠한 위스키도 전시장으로 나와 말이 주는 상징성을 현대적 감각으로 재해석할 기회를 제공한다.

이어 탄생 240주년을 맞이하는 대표적 말띠 인물인 추사 김정희와 그보다 24년 전에 태어난 다산 정약용의 세대를 넘은 교유 등을 하피첩霞帔帖과 다신계절목茶信契節目, 그리고 박종마정물반정주博綜馬鄭勿畔程朱, 마천십연磨穿十硏 등의 서예와 전각작품에서 만나 볼 수 있다.

이와 함께 전시 기간 중에는 몽골 전통 악기 마두금 연주와 함께하는 탱고 공연, 닥종이 편자 만들기, 양모 말 장식 만들기 등 관람객 참여형 체험 프로그램도 운영된다.

국립민속박물관 장상훈 관장은 “말은 인간의 삶과 상상력을 확장해 온 동반자”라며 “이번 전시가 새해를 맞아 일상 속 말의 의미를 되돌아보는 계기가 되길 바란다”고 전했다.