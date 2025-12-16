롯데GRS, 서울형 상생 프랜차이즈 우수 가맹본부 선정

롯데GRS가 15일 서울시 신청사에서 열린 ‘서울형 상생 프랜차이즈 시상식’에서 대기업 프랜차이즈 가운데 유일하게 우수 가맹본부로 선정됐다.

이날 시상식에서는 롯데GRS 경영전략부문 이장근 부문장이 김태균 서울시 행정1부시장으로부터 인증서와 상패를 받았다.

서울형 상생 프랜차이즈 시상식은 서울시가 가맹점과의 상생에 모범적인 가맹본부를 선정해 우수 사례를 확산하기 위해 운영하는 사업이다. 가맹사업 거래의 공정성, 소통과 협력 노력, 가맹사업 지속 가능성, 지역 상생과 사회적 책임 실천 등을 기준으로 총 3차 심사를 거쳐 평가했다.

서울시 신청사 대회의실에서 열린 서울형 상생 프랜차이즈 시상식에서 롯데GRS 경영전략부문 이장근 부문장(오른쪽)이 서울시 김태균 행정1 부시장과 기념 촬영하고 있다. (사진=롯데GRS)

롯데GRS는 가맹점과의 동반 성장을 위해 상생 협의회를 구축하고 정기 회의를 운영하고 있다. 또 상생 펀드 운영과 매장 환경 개보수 비용 지원 등 금전 지원 프로그램을 통해 가맹점의 안정적인 운영을 돕고 있다.

우수 가맹본부로 선정된 롯데GRS는 향후 가맹점 교육과 마케팅 등과 관련한 인센티브 혜택을 받게 된다.

롯데GRS 관계자는 “롯데리아를 중심으로 46년간 프랜차이즈 사업을 운영해 온 경험을 바탕으로 가맹점주와의 지속적인 동행을 위한 제도를 마련해 왔다”며 “이번 선정을 계기로 모범적인 상생 프랜차이즈로서의 역할을 더욱 강화하겠다”고 말했다.