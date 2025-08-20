엔제리너스, 배우 이준혁 팬사인회 성황리 개최

롯데GRS가 운영하는 커피 프랜차이즈 엔제리너스가 배우 이준혁과 함께한 팬사인회를 성황리에 마쳤다고 20일 밝혔다.
이번 팬사인회는 지난 13일 서울 송파구 석촌호수D/I점에서 열렸다. 엔제리너스는 지난 7월 아메리치노 밀키크러쉬 리뉴얼을 기념해 진행한 ‘CRUSH SUMMER’ e스탬프 적립 이벤트 참여자 가운데 50명을 추첨해 초청했다.
현장에서는 팬사인회뿐 아니라 Q&A와 경품 추첨 등 다양한 프로그램이 마련돼 배우와 팬들이 소통하는 자리가 됐다.
엔제리너스 관계자는 “이준혁 배우가 팬 한 명 한 명에게 사인과 하이파이브, 질의응답 등 성의 있는 팬서비스를 선보였다”며 “참석자들에게 특별한 추억을 남겼다”고 전했다.
이준혁은 올해 2월부터 엔제리너스 전속 모델로 활동하며 ‘밀바엔(밀키 바닐라 엔젤)’이라는 별명으로도 불린다. 브랜드는 그의 생일에 맞춰 전용 메뉴 ‘밀키 바닐라 엔젤’ 밀크쉐이크와 에스프레소 제품을 출시한 바 있다.
롯데GRS 관계자는 “무더운 여름, 아메리치노 크러쉬와 함께 잠시나마 시원한 시간을 보내셨길 바란다”며 “앞으로도 다양한 이벤트를 통해 엔제리너스만의 브랜드 경험을 확대하겠다”고 밝혔다.