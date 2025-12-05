크리스피크림 도넛, 10일 하루 ‘오리지널 글레이즈드 더즌’ 9천900원 판매

롯데GRS가 운영하는 크리스피크림 도넛은 10일 하루 동안 ‘오리지널 글레이즈드 더즌’을 9천900원에 판매한다고 밝혔다. 정상가 대비 45% 할인된 가격이다.

5일 회사에 따르면 이번 행사는 연말을 맞아 마련됐으며, 전국 매장에서 한정 수량으로 판매된다. 1인당 최대 5더즌까지 구매할 수 있다. 참여 매장 등 세부 내용은 롯데잇츠 홈페이지에서 확인할 수 있다.

‘오리지널 글레이즈드’는 부드러운 도넛에 설탕 시럽을 더한 메뉴로, 크리스피크림의 대표 제품이다. 크리스피크림 도넛은 1937년 미국에서 시작됐으며 한국 진출 21주년을 맞았다.

(사진=롯데GRS)

롯데GRS 관계자는 “고객에 대한 감사의 뜻으로 할인 행사를 마련했다”고 밝혔다.