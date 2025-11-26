[프로필] 차우철 롯데쇼핑 마트사업부 대표 겸 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표 사장

롯데그룹은 26일 정기 임원인사를 실시해 기존 롯데GRS를 이끌었던 차우철 사장을 승진시키고 롯데쇼핑 마트사업부 대표 겸 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표에 내정했다고 밝혔다.

차 사장은 1992년 롯데제과로 입사 후 롯데정책본부 개선실, 컴플라이언스위원회 감사담당, 롯데지주 경영개선1팀장 등을 역임한 3뒤 2021년부터 롯데GRS 대표를 맡았다.

그는 롯데GRS 재임 시절 기존 사업의 수익성을 높이고 신사업 경쟁력 강화, 글로벌 사업 확장 등의 공로를 인정받았다.

차우철 롯데쇼핑 마트사업부 대표 겸 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표 사장. (제공=롯데)

현재 롯데마트·슈퍼의 통합 조직관리, e그로서리사업 안정화, 동남아 중심의 글로벌 사업 확장을 주도할 계획이다.

다음은 차 사장의 주요 약력이다.

▷1968년생

▷경희대 식품가공학

▷롯데제과 전산실

▷롯데제과 구매

▷롯데정책본부 개선실

▷컴플라이언스위원회 감사담당

▷롯데지주 경영개선1팀장

▷롯데GRS 대표이사