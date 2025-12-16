국가유산청 궁능유적본부 종묘관리소는 지난 8일 세계유산 종묘의 외곽을 이루는 동측 담장 약 80m 구간에 대한 보수정비 공사를 완료했다고 16일 밝혔다.

종묘 담장은 제례 공간을 구획하는 핵심 구조물이지만, 지속적인 풍화와 배수 문제로 인해 균열과 변형이 발생하는 등 보수 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 종묘관리소는 정밀 조사와 전문가 검토를 거쳐 지난 2013부터 단계적으로 담장 보수를 진행해 왔다. 이번 공사에서는 동측 담장 약 80m 구간을 대상으로 보강, 균열 정비, 탈락부 수리, 배수 개선 등을 실시했으며, 전통 보수기법을 적용해 원형 훼손을 최소화했다.

국가유산청, 세계유산 '종묘' 동측 담장 80m 보수 완료

종묘관리소 관계자는 "이번 보수를 통해 세계유산 종묘의 역사적 경관과 구조 안전성을 한층 강화했다"며 "앞으로도 지속적인 점검과 체계적인 관리를 통해 국민이 안심하고 찾을 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.