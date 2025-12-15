국가유산청, 제20차 유네스코 무형유산위원회 폐막…내년 '한지' 등재 심사

국가유산청은 인도 뉴델리에서 열린 ‘제20차 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회’가 폐막했다고 15일 밝혔다.

지난 8일부터 12일까지 열린 이번 위원회에서는 인류무형유산 대표목록 55건, 긴급보호목록 11건, 보호모범사례 3건 등 총 69건이 새롭게 등재됐다. 이로써 2008년 등재가 시작된 이후 전 세계적으로 총 849건의 무형유산이 유네스코 목록에 이름을 올리게 됐다.

주요 등재 유산으로는 스위스의 ‘요들링’, 이탈리아의 ‘지속가능성과 생물문화 다양성을 보여주는 이탈리아 요리’, 벨기에의 ‘브뤼셀의 막대 인형극 전통’ 등이 포함됐다.

한국은 인류무형유산 다등재 국가로서 격년제 심사 규정에 따라 올해는 심사 대상이 없었다. 다만 내년에 열리는 회의에서 ‘한지 제작의 전통 지식과 기술 및 문화적 실천’의 등재 여부가 최종 결정될 예정이다.

또한 유네스코 사무국은 이번 회의에서 한국과 체결한 신탁기금 협정을 언급하며, 무형유산 모범사례 온라인 플랫폼 구축을 위해 재정적 기여를 한 한국 정부에 감사를 표하기도 했다.

국가유산청은 앞으로도 유네스코와의 협력을 확대해 무형유산 보호에 앞장설 계획이다. 한편, 차기 회의인 제21차 정부간위원회는 2026년 11월 30일부터 12월 5일까지 중국 샤먼에서 개최된다.