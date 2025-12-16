블리자드 '디아블로4' "거짓 구원자 된 메피스토…플레이어, 옛 적 '릴리트'와 손잡는다"

성역을 공포로 몰아넣었던 대악마 메피스토가 이번에는 '구원자'의 탈을 쓰고 돌아온다. 이에 맞서기 위해 플레이어는 한때 적이었던 '릴리트'와 불안한 동맹을 맺고, 인류의 기원이 시작된 곳으로 향하게 된다.

블리자드 엔터테인먼트는 '디아블로4'의 차기 확장팩 '디아블로4: 증오의 군주'의 내러티브 정보를 공개했다. 이번 확장팩은 본편과 첫 번째 확장팩 '증오의 그릇'을 잇는 '증오의 시대' 3부작의 클라이맥스를 다룬다.

블리자드 맷 번스 리드 내러티브 디자이너와 엘레니 리베라콜론 내러티브 디자이너는 지난 5일 진행된 미디어 인터뷰에서 이번 확장팩의 핵심 테마로 '뒤틀린 구원'과 '불안한 동맹'을 꼽았다.

디아블로4 확장팩 '증오의군주'에서는 메피스토와의 전면전이 펼쳐질 예정이다.

'증오의 군주'에서 메피스토는 전작의 엔딩에서 탈취한 아카라트의 육신을 이용해 성역의 사람들에게 기적을 행하며 자신을 구원자로 포장한다.

맷 번스 디자이너는 "메피스토는 본래 사람들을 조종하고 이간질하는 것을 즐기는 악마"라며 "인간이 스스로 운명을 개척할 수 없다고 믿는 그는 아카라트의 모습으로 사람들을 현혹해 운명을 조종하려 든다"고 설명했다.

이러한 설정은 플레이어에게 독특한 딜레마를 안긴다. 절망에 빠진 성역의 민중들에게 메피스토는 평화를 가져다주는 구세주로 비치지만, 진실을 알고 그를 막으려는 플레이어는 오히려 평화를 깨트리는 '악당'이나 '공공의 적'으로 매도당하는 상황에 처하게 된다.

엘레니 리베라콜론 디자이너는 "사람들은 악마의 시대가 끝났다는 기대감을 가질 수밖에 없다"며 "플레이어는 세상의 믿음과 싸우며 고립감을 느끼게 되고, 이를 지혜롭게 헤쳐 나가는 것이 이번 서사의 핵심 갈등 요소"라고 밝혔다.

블리자드 맷 번스 리드 내러티브 디자이너.

이 과정에서 가장 눈길을 끄는 것은 '릴리트'의 귀환이다. 본편에서 플레이어와 대척점에 섰던 릴리트는 이번 확장팩에서 독특한 방식으로 복귀해 플레이어와 협력하게 된다.

엘레니 디자이너는 "기존에는 대립 관계였지만, 이번에는 릴리트의 목적이 무엇이든 플레이어와 동맹과 같은 관계를 유지하게 된다"며 "이야기를 진행하며 그녀의 진짜 목적을 차차 발견하게 될 것"이라고 설명했다. 맷 번스 디자이너 역시 "메피스토라는 거대한 악을 상대하기 위해 플레이어와 릴리트의 관계 변화가 이야기의 중요한 축이 될 것"이라고 강조했다.

거짓 구원자 행세를 하고 있는 메피스토. 아카라트의 몸을 입고 있다.

이야기의 무대는 디아블로 시리즈 설정상으로만 존재했던 미지의 지역 '스코보스(Skovos)'다. 아마존의 역사가 깃든 이곳은 릴리트와 이나리우스가 성역과 인류를 처음 창조한 태동지이기도 하다.

개발진은 '가족'이라는 테마와 인류의 운명을 결정짓는 장소로서 스코보스를 선택했다고 밝혔다. 맷 번스 디자이너는 "인류가 시작된 곳에서 메피스토가 인류의 미래를 바꾸려는 계략을 꾸미고 있다는 점이 상징적"이라며 "플레이어는 이곳에서 아마존 여왕을 비롯한 새로운 인물들과 만나고, 메피스토의 진정한 악마 형상과 대립하게 될 것"이라고 전했다.

천상의 개입은 이번에도 기대하기 어려울 전망이다. 개발진은 현재 천상이 성역을 방관하고 있으며, 인간 스스로 생존해야 하는 상황이 이야기에 박진감을 더한다고 설명했다. 다만, 전작의 핵심 인물이었던 네이렐은 메피스토의 영혼석을 지녔던 경험을 바탕으로 그를 막을 단서를 찾는 데 중요한 역할을 수행할 예정이다.

관련기사

블리자드 엘레니 리베라콜론 내러티브 디자이너.

신규 직업에 대한 힌트도 일부 공개됐다. 스코보스가 배경인 만큼 '아마존'이나 '격풍사' 같은 직업이 거론됐으나, 개발진은 특정 지역에 국한되지 않는 직업이 등장할 가능성을 열어뒀다.

맷 번스 디자이너는 "성기사(팔라딘)처럼 특정 지역이나 종교에 얽매이지 않고 성역 전체를 누비며 선행을 하는 콘셉트일 수도 있다"며 "꼭 확장팩의 테마 지역과 직접적으로 연관된 직업이 나오는 것은 아니다"라고 말했다.