블리자드 '디아블로4', 12일 신규 시즌 '신성한 개입' 시작

블리자드 엔터테인먼트는 '디아블로4'의 차기 시즌이자 열한 번째 시즌인 '신성한 개입 시즌'이 시작된다고 5일 밝혔다.

오는 12일 오후 1시 30분(한국 시간) 시작되는 이번 시즌에서는 아즈모단이 새로운 야외 우두머리로 돌아온다. 아카라트의 귀환으로 혼란이 커지는 가운데, 아즈모단이 고위 악마인 벨리알, 안다리엘, 두리엘과 손을 잡고 성역을 위협한다는 설정이다. 플레이어는 악몽 속성이 부여된 고위 악마를 처치하거나 던전을 완료해 '천상의 은총'을 획득할 수 있다.

전투 시스템도 개편되어 적들의 인공지능이 보다 영리하고 역동적으로 변화한다. 이에 따라 플레이어도 변화된 적 패턴에 맞춰 전투 전략을 조정해야 한다.

블리자드 '디아블로4' 시즌11 오는 12일 시작.

아이템 시스템은 담금질과 명품화 과정이 간결하게 정리된다. 담금질 제조법에서 특정 속성을 직접 설정할 수 있으며, 명품화를 통해 아이템의 기본 공격력, 방어도, 저항에 보너스를 부여할 수 있다.

관련기사

특히 최종 아이템 강화 시스템인 '축성(Sanctification)'이 새롭게 도입된다. 이를 통해 장비에 천사의 힘을 불어넣으면 일정 확률로 보너스 전설 능력이 부여되거나, 기존 속성의 개선 및 추가, 교체가 가능하다.

이 밖에도 시즌 여정에 '시즌 등급' 시스템이 추가된다. 이용자는 최고 난이도 던전을 완료해야 다음 등급으로 넘어갈 수 있으며, 등급에 따른 보상을 획득할 수 있다.