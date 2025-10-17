블리자드 '디아블로4', 11시즌 대규모 개편…22일 공개 테스트

블리자드 엔터테인먼트는 '디아블로4'의 핵심 게임 플레이 시스템을 대대적으로 변경하는 11시즌의 공개 테스트(PTR)를 시작한다고 밝혔다.

오는 22일 시작되는 이번 테스트는 29일 새벽 3시까지 PC 환경에서 참여할 수 있다.

이번 11시즌 공개 테스트에서는 신규 야외 우두머리로 '아즈모단'이 처음 등장한다. 또한 '두리엘', '벨리알', '안다리엘' 등 기존 시리즈의 고위 악마들도 새로운 방식으로 게임 내 다양한 모드에 다시 모습을 드러낼 예정이다.

핵심 시스템에도 영구적인 변화가 적용된다. 아이템 시스템은 '담금질'(특정 속성 선택), '명품화'(품질 향상), '축성'(추가 능력 부여) 등 업그레이드 선택권을 강화하는 방향으로 개편된다. 괴물 전투 시스템 역시 적들의 행동이 더 지능적이고 전술적으로 변하도록 재설계된다.

이와 함께 새로운 시간제한 던전인 '탑'과 순위표가 베타 버전으로 추가된다. 이용자는 10분 안에 무작위로 생성되는 던전 층을 완료하고 최종 우두머리를 처치해 순위표 경쟁에 참여할 수 있다.