"성기사 온다"…블리자드, 디아블로4 차기 확장팩 '증오의 군주' 발표

블리자드 엔터테인먼트가 '디아블로4'의 차기 확장팩 '증오의 군주(Lord of Hatred)'를 공개하고 시리즈 인기 직업인 '성기사(Paladin)'를 추가한다.

블리자드는 12일(한국 시간) 열린 '더 게임 어워드'에서 디아블로4의 신규 확장팩 '증오의 군주'를 발표했다. 이번 확장팩은 오는 내년 4월 28일 출시될 예정이며, 사전 구매 시 신규 직업 성기사를 바로 플레이할 수 있는 얼리 액세스 권한이 제공된다.

'증오의 군주'는 전작 '증오의 그릇'에 이어지는 '증오의 시대' 대서사시의 정점을 다룬다. 이용자는 고대 '창조의 웅덩이(Pools of Creation)'를 노리는 메피스토의 음모를 저지해야 한다. 이 과정에서 돌아온 릴리트와 위험한 동맹을 맺고 최후의 결전에 나서게 된다.

이번 확장의 핵심인 '성기사'는 검과 방패, 신성한 빛을 사용하는 성역의 신성 전사다. 오라, 축복받은 망치, 축복받은 방패, 열의, 규탄, 하늘의 분노 등 시리즈의 상징적인 기술들이 현대적인 비주얼로 구현됐으며, '신성 피해' 유형이 시스템적으로 추가됐다.

특히 성기사는 고유 메커니즘인 '맹세 시스템'을 통해 플레이 스타일을 네 가지로 세분화할 수 있다.

▲방패 기술로 공방을 일체화하는 '거한(Juggernaut)' ▲검을 사용해 광란의 근접 공격을 펼치는 '광신도(Zealot)' ▲신성 주문과 망치로 원거리 심판을 내리는 '심판관(Judicator)' 등이다. 또한 '사도(Disciple)' 맹세를 선택하면 티리엘에게 영감을 받은 '중재자' 형상으로 변신해 천상의 창 공격을 퍼부을 수 있다.

확장팩 정식 출시 시점에는 성기사 외에도 아직 공개되지 않은 두 번째 신규 직업이 추가될 예정이다. 블리자드는 이 직업에 대해 "불가항력의 힘을 지녔으며 전장의 풍경을 바꿔 놓을 것"이라고 예고했다.

신규 지역으로는 성역 문명의 발상지이자 릴리트와 이나리우스의 보금자리였던 '스코보스(Skovos)'가 등장한다. 이용자는 아마존 여왕의 통치 하에 있는 화산암 해변과 숲, 유적을 탐험하며 바다에서 나온 흉물 등 새로운 적들을 마주하게 된다.

게임 시스템도 대폭 개편된다. 디아블로 시리즈의 상징인 '호라드림의 함(Horadric Cube)'이 제작 시스템으로 돌아오며, 강력한 세트 보너스를 부여하는 신규 장비 슬롯 '영물(Talisman)'이 추가된다. 또한 이용자가 원하는 장비를 선별할 수 있는 '전리품 필터' 기능이 도입된다.

게임 종반 콘텐츠로는 이용자가 직접 활동과 보상 수정치를 설계하는 '전쟁 계획', 끝없는 악마 군세를 막아내는 '메아리치는 증오'가 추가된다. 전투 외 콘텐츠로 성역의 물가에서 즐기는 '낚시' 시스템도 새롭게 선보인다. 또한 '증오의 그릇'에서 선보인 용병 시스템도 이어져, 용병들이 새로운 대의에 합류하게 된다.

'증오의 군주'는 일반판, 디럭스 에디션, 얼티밋 에디션으로 출시된다. 모든 에디션 예약 구매자는 성기사 얼리 액세스 권한과 '월드 오브 워크래프트: 한밤' 확장팩에서 사용할 수 있는 장식 아이템을 받는다. 일반판 구매 시 첫 번째 확장팩인 '증오의 그릇'이 포함된다.

디럭스 에디션은 미니 키메라 애완동물 '스코치', '스카르타라 바실리스크' 탈것, '드높은 천상수호' 꾸미기 아이템, 프리미엄 배틀 패스 등을 제공한다. 얼티밋 에디션은 이에 더해 직업별 세트 6종이 포함된 '어스름 기사 방어구', 백금화 3천개, '빛나는 영역의 군마' 탈것, '첨탑의 메아리' 날개(팀 등 장식품), '정의의 승천' 차원문 등을 추가로 지급한다.